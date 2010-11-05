Студенты-программисты БГУ - лучшие среди 755 команд со всего мира

Соревнования проводились одновременно во всем мире по Интернету 23-24 октября. Целые сутки, начиная с трёх часов ночи, ребята справлялись с труднейшими заданиями.
Всего за право быть лучшими программистами боролись 755 команд со всего мира.
Павел Мандрик, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Команда состояла из 3 человек — аспирант, магистр и студент. То есть тут уже видна преемственность поколений, а можно было бы продолжить до студентов 1-го курса и дошкольников.
Олимпиада IEEEXtreme проходит ежегодно под эгидой Института инженеров по электротехнике и электронике - крупнейшей международной профессиональной организации, основанной в 1884 году и объединяющей на сегодняшний день более 450 тыс. специалистов, в том числе более 80 тыс. студентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».