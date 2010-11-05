Студенты-программисты БГУ - лучшие среди 755 команд со всего мира

Команда факультета прикладной математики и информатики БГУ завоевала первое место на четвертой международной студенческой олимпиаде по программированию IEEEXtreme.

Соревнования проводились одновременно во всем мире по Интернету 23-24 октября. Целые сутки, начиная с трёх часов ночи, ребята справлялись с труднейшими заданиями.

Всего за право быть лучшими программистами боролись 755 команд со всего мира.

Павел Мандрик, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Команда состояла из 3 человек — аспирант, магистр и студент. То есть тут уже видна преемственность поколений, а можно было бы продолжить до студентов 1-го курса и дошкольников.