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Студенты-программисты БГУ - лучшие среди 755 команд со всего мира

05 ноября 2010 08:37
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Команда факультета прикладной математики и информатики БГУ завоевала первое место на четвертой международной студенческой олимпиаде по программированию IEEEXtreme.

Соревнования проводились одновременно во всем мире по Интернету 23-24 октября. Целые сутки, начиная с трёх часов ночи, ребята справлялись с труднейшими заданиями.

Всего за право быть лучшими программистами боролись 755 команд  со всего мира.

Павел Мандрик, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Команда состояла из 3 человек — аспирант, магистр и студент. То есть тут уже видна преемственность поколений, а можно было бы продолжить до студентов 1-го курса и дошкольников.

Олимпиада IEEEXtreme проходит ежегодно под эгидой Института инженеров по электротехнике и электронике  - крупнейшей международной профессиональной организации, основанной в 1884 году и объединяющей на сегодняшний день более 450 тыс. специалистов, в том числе более 80 тыс. студентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Наука # Программирование

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