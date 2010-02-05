Разработки белорусских ученых выходят на мировой рынок

Роскосмос собирается купить в нашей стране крупную партию оборудования для космических исследований.

Белорусские разработки помогут россиянам эффективнее использовать системы дистанционного зондирования земли.

Впрочем, это не единственная разработка, с которой отечественные ученые вышли на мировой рынок.

Сверхпроводник демонстрирует сверхвозможности. Вагоны смогут парить над рельсами. Доказано наукой. Вместо колес — магниты и никакого топлива, чтобы поезд вместе с пассажирами улетел в буквальном смысле.

Наши ученые также разработали ударную установку. Здесь расположены датчики напряжения и деформации. На мониторе отображается сила удара. По такому же принципу работают 32 электронных контролера на «Минск-Арене». Они позволяют следить за состоянием несущей конструкции в режиме реального времени.

Лазерная медицина, нанотехнологии и энергоэффективная новинка — светодиодная лампа — в рейтинге коммерческих интересов российских коллег.

Сергей Балаев, член Президиума Российской Академии наук:

— Это новое осветительное устройство, которое должно быть в Беларуси. Участие белорусских ученых очень важно.

Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана открывает новые возможности для развития отечественной науки.

Планируется создание совместных производств и продвижение инновационного товара на новые рынки. Многие наши институты уже нацелены на прямые поставки.

Научно-техническая продукция экспортирована на 17,5 млн долларов в 2009 году. В 2010 НАН Беларуси планирует увеличить экспорт в полтора раза.

15 новых научно-практических комплексов и Парк передовых технологий — все это предоставит льготы предприятиям-резидентам и сделает наши инновационные производства конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Хорошие дивиденды планируют получить от микроэлектронники, оптики и лазерных технологий.

Михаил Мясникович, Председатель Президиума НАН Беларуси:

— Хорошие проекты с арабскими государствами. У нас очень много интересных проектов в Европе. Мы оцениваем зарубежный вклад в белорусскую науку не менее 10 млн за прошлый год.

Строительство трех новых заводов по производству фармацевтических препаратов на собственной научной основе и по полному инновационному циклу. Технологии и целый ряд необходимых субстанций для этого уже есть в арсенале наших ученых. Ставку делают на иностранный капитал и отечественный интеллект.