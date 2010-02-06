Белорусские ученые помогут людям с аномальным зрением различать цвета

Уникальный метод разработан в Объединенном институте проблем информатики. Он повышает контраст изображений и позволяет различать все три основных цвета и их оттенки.

Если раньше человек не видел, к примеру, красных предметов, теперь он увидит, но в несколько другом цвете.

Написанную для этого метода программу можно будет использовать, в частности, для настройки мобильных телефонов, мониторов, телевизоров. В идеале – чтобы человек одним нажатием кнопки мог преобразовать изображение под свой глаз.

В планах – изготовление и специальных микрочипов для аппаратуры. Уже вскоре ученые намерены получить патент.

Эдуард Снежко, научный сотрудник Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:

– Некоторые производители мониторов решают эту проблему не очень элегантным способом. У них есть опция увеличивать либо уменьшать интенсивность определенного канала: красного, зеленого или синего, чтобы человек мог сам подобрать цвета на мониторе. Но это очень неудобно.