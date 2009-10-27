Создание белорусского спутника завершается

Космический аппарат собран и уже проходит наземные испытания.

Об этом сегодня сообщили на Космическом конгрессе в Минске.

Поговорить о Космосе в Национальной Академии наук собрались ученые Беларуси, России и Украины. Здесь представлены последние разработки отечественных специалистов. Например, тренажер для будущих космонавтов.

В прошлом году правительство Беларуси приняло Национальную космическую программу. И она не ограничивается исключительно созданием космического аппарата.

— Сегодня это серьёзные наземные комплексы, это вопросы, связанные с дистанционным зондированием земли и новыми материалами. Последняя программа, которую мы будет реализовывать вместе с российской стороной, — это нанотехнологии и наноматериалы, — пояснил председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси Михаил Мясникович.