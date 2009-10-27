В кольцо Большого адронного коллайдера запустили пучки протонов

В ускорительное кольцо Большого адронного коллайдера впервые с момента аварии были запущены пучки протонов и ионов свинца. Сообщение об этом появилось на сайте CERN.

Частицы были запущены из предварительного ускорителя SPS (протонный суперколлайдер) в главное кольцо БАК и прошли по нему несколько километров. Во время «путешествия» пучки прошли через детектор ALICE. Запуск ионов и протонов позволил специалистам, работающим на коллайдере, отрегулировать системы, управляющие инжекцией пучков.

Исследователи провели описанные тесты с 23 по 25 октября. Череда проверок различных систем БАК началась после того, как инженеры 16 октября закончили охлаждать все сектора коллайдера до рабочей температуры (минус 271,3 градуса Цельсия, или 1,9 кельвина). Ускорительное кольцо БАК было разморожено для того, чтобы специалисты могли провести ремонт поврежденного сектора и проверить вызывающие подозрения элементы в этом и в остальных секторах. Авария, остановившая работу ускорителя более чем на год, произошла 19 сентября 2008 года через девять дней после запуска БАК. Причиной поломки стал дефект в одном из электрических контактов сверхпроводящих магнитов.

Ожидается, что все проверки будут завершены к 19 ноября. В этот день пучки протонов должны пройти по всему ускорительному кольцу. Энергия пучков составит половину от максимально возможной, то есть 3,5 тераэлектронвольт. Если работа коллайдера будет проходить без сбоев, эксперимент на БАК будет продолжаться без перерыва на зимние каникулы. Ранее предполагалось, что ученые и инженеры во время рождественских и новогодних праздников будут отдыхать, а повторный запуск коллайдера состоится в феврале 2010 года, передает Lenta.ru.