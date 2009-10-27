Древние гигантские бобры не грызли древесину

Древние бобры, обитавшие на территории Северной Америки во время последнего ледникового периода, отличались от ныне существующих не только размерами.

Как сообщает Discovery, вымершие гигантские бобры, Castoroides ohioensis, являются одним из видов крупных животных или мегафауны, населявших Северную Америку в конце последнего ледникового периода. Ископаемые останки свидетельствуют о том, что существа были примерно в два раза больше своих современных сородичей и весили порядка 60-100 килограмм.

Ученые из университетов Мичигана и Висконсина проанализировали останки Castoroides ohioensis, обнаруженные возле одной из ферм на юго-востоке Висконсина. Радиоуглеродный анализ показал, что существо жило примерно 14,5 тысяч лет назад. Образцы пыли и ископаемые остатки растений, обнаруженные рядом с костями, свидетельствуют о том, что в те времена было достаточно холодно, а территорию занимали в основном болота, деревьев было немного.

Палеонтологический анализ челюстей и зубов вымершего животного подтвердил, что его пища несколько отличалась от пищи современных бобров. Castoroides ohioensis вряд ли питался наземными растениями, и скорее всего основу его рациона составляли водные растения. Таким образом, можно предположить, что древние бобры были больше похожи на гиппопотамов.