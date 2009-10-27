Древние гигантские бобры не грызли древесину

Как сообщает Discovery, вымершие гигантские бобры, Castoroides ohioensis, являются одним из видов крупных животных или мегафауны, населявших Северную Америку в конце последнего ледникового периода. Ископаемые останки свидетельствуют о том, что существа были примерно в два раза больше своих современных сородичей и весили порядка 60-100 килограмм.
Ученые из университетов Мичигана и Висконсина проанализировали останки Castoroides ohioensis, обнаруженные возле одной из ферм на юго-востоке Висконсина. Радиоуглеродный анализ показал, что существо жило примерно 14,5 тысяч лет назад. Образцы пыли и ископаемые остатки растений, обнаруженные рядом с костями, свидетельствуют о том, что в те времена было достаточно холодно, а территорию занимали в основном болота, деревьев было немного.
Палеонтологический анализ челюстей и зубов вымершего животного подтвердил, что его пища несколько отличалась от пищи современных бобров. Castoroides ohioensis вряд ли питался наземными растениями, и скорее всего основу его рациона составляли водные растения. Таким образом, можно предположить, что древние бобры были больше похожи на гиппопотамов.