Швейцарские специалисты изобрели теплоустойчивый шоколад

Этот новый вид шоколада выдерживает тепло человеческих рук, жару в автомобиле и плавиться начинает лишь тогда, когда температура поднимается выше 55 градусов по Цельсию.

По словам разработчиков, за расплавление этого шоколада во рту отвечает не тепло человеческого тела, а слюна. Кроме того, новинка обладает еще одним полезным свойством — его энергетическая ценность на 90% меньше обычного шоколада.

Предполагается, что новый продукт, который за свою теплоустойчивость получил название «Вулкан», покорит рынки стран в первую очередь с теплым и жарким климатом. Аналитики ожидают, что он особенно станет популярным в Индии и Китае, где потребители часто приобретают уже растаявший шоколад из-за того, что магазинам не хватает финансов на покупку дополнительных холодильников.

Они также рассчитывают решить проблему сокращения потребления шоколада и в странах Северной Америки и Западной Европы, где последнее время спрос на этот сладкий продукт неуклонно сокращается из-за опасений за свое здоровье. В частности, потребители восьми крупнейших стран Запада в 2008 году покупали на 2% меньше, а в США - на 8% меньше шоколада, чем в 2007 году.

Появление «Вулкана» в продаже ожидается не раньше чем через два года, передает БЕЛТА.