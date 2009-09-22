Сенсационная находка белорусских археологов

Белорусские археологи обнаружили сенсационную находку - древний саркофаг и сохранившийся в нем человеческий череп.

Археологи во время раскопок Друдского кургана, расположенного в Толочинском районе Витебской области, обнаружили коллективную усыпальницу единовременного захоронения. Всего учеными было найдено 38 захоронений. По мнению специалистов, останки тел могли принадлежать воинам, поскольку рост почти каждого погребенного человека достигал двух метров. Что интересно, на останках одного из воинов нашли воротничок с орнаментом византийского образца.

В центре захоронения находится каменное надгробие, а внутри саркофага – человеческий череп. Касаясь происхождения найденного захоронения, заведующая центром Института истории НАН Беларуси доктор исторических наук Ольга Левко отметила, что имеет место какое-то военное бедствие. Однако какое именно событие привело к этому, ученые назвать затрудняются.

Как отметила Ольга Левко, Друдский курган не имеет аналогов. Он представляет собой единственный курган в Восточной Европе, созданный по языческому обряду и включающий каменное надгробие. При этом находка датируется приблизительно ХI-ХII веками, сообщает БЕЛТА.