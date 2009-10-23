Ученые признали биотопливо вредным для окружающей среды

Использование в качестве топлива для автомобилей биоэтанола повлечет за собой рост объемов выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, а также приведет к увеличению площадей вырубаемого леса. Такие данные были получены в ходе исследований, проведенных американскими учеными Тимом Серчингером, Дэном Камменом и Джерри Мелило.

Как сообщает Lenta.ru, ранее считалось, что биотопливо нейтрально по отношению к экологии, однако ученые подсчитали весь ущерб, причиняемый атмосфере во время сбора растений, из которых делается биоэтанол (сахарный тростник, кукуруза), их перевозки и переработки, и выяснили, что использование биоэтанола в итоге может привести к увеличению выбросов углекислого газа.

С ростом потребности стран в биотопливе вырастет и площадь полей, используемых для посева кукурузы и тростника, что приведет к вырубке леса. Уменьшающиеся лесные массивы, в свою очередь, будут перерабатывать в кислород меньшие объемы углекислого газа.

В исследовании отмечается, что для того, чтобы к 2050 году снизить количество выделяемого в мире углекислого газа вдвое, необходимо заменить 59% всего леса в мире полями с растениями для производства биоэтанола, а это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение непереработанных выбросов СО2 на девять миллиардов тонн в год.