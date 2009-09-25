Российские ученые научились доить мышей

Российские ученые изобрели стопроцентный заменитель материнского молока. Полноценное женское молоко вырабатывают трансгенные мыши.

Из добытого у «чудо-мышей» молока ученые планируют делать детские смеси для новорожденных. Которые - как и материнское молоко - будут защищать ребенка от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций.

Каждая такая мышь стоит 3000 долларов. Мышей начинают доить, когда у них появляется потомство - для этого придуман специальный доильный аппарат. За раз у самки берут каплю молока. Российские ученые убеждены, что их эксперимент - это огромный прогресс. Потому что такой эффективной технологии производства полноценного детского питания не создали больше нигде в мире.

Ранее также сообщалось, что над производством трансгенного молока российские и белорусские ученые совместно трудятся на секретной ферме в Шаховском районе Подмосковья. Во время экспериментов над белыми мышами исследователи установили: имплантация человеческих генов позволяет значительно увеличить производство лактоферина - протеина, содержащегося в человеческом молоке и являющегося природным антибиотиком.

Для увеличения объемов этого молока ученые перешли на коз. Сообщалось, что на ферме выращивается порядка 90 коз, рожденных от генетически модифицированных козлов. Ожидается, что уже в этом году они смогут давать молоко с повышенным содержанием бактерицидного белка лактоферина. Теперь ученые надеются, что этот «молочный» ген перейдет от козлов к козам, которые потом тоннами будут выдавать женское молоко. Ученые полагают, что его можно будет использовать при лечении рака, а также при нарушениях иммунной и пищеварительной систем.

Трансгенные козлы Лак-1 и Лак-2 появились на свет на ферме Научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по животноводству в Шаховском районе Подмосковья в рамках российско-белорусской программы «Создание высокоэффективных и биологически безопасных лекарственных препаратов нового поколения на основе белков человека, получаемых из молока трансгенных животных» (БелРосТрансген), сообщает Newsru.com.