Белорусские генетики приступили к разработке трансгенного рапса

Ученые Института генетики и цитологии НАН Беларуси приступили к разработке трансгенной линии рапса.

«Это будет рапс, устойчивый к гербицидам, - пояснил заведующий лабораторией молекулярной генетики института Николай Картель. - Его применение в сельском хозяйстве поможет значительно снизить затраты на закупку таких дорогостоящих препаратов за рубежом».

Несмотря на то, что в Беларуси сфера генно-инженерных биотехнологий развивается невысокими темпами, белорусские ученые имеют определенный опыт по созданию трансгенных растений, отметил Николай Картель. Например, уже разработан трансгенный картофель, устойчивый не только к болезням, но и к колорадскому жуку. Большинство таких исследований проводится сейчас в лабораторных условиях. «Одной из причин, по которым мы не можем выйти на более широкое производство, является отсутствие специального полигона для испытания трансгенных растений», - пояснил ученый, добавив, что прежде, чем внедрить генно-модифицированные сорта культур, необходимо, чтобы они прошли целый комплекс различных испытаний, в том числе испытание при высвобождении в окружающую среду.

По словам Николая Картеля, два подходящих участка для проведения испытаний трансгенных растений находятся при Институте генетики и цитологии и при Институте картофелеводства НАН, сообщает БЕЛТА.