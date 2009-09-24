На Луне обнаружены следы воды

В верхнем слое грунта на всей поверхности Луны обнаружены следы воды. Об этом на пресс-конференции в NASA сообщили американские ученые.

По словам исследователей, получены убедительные доказательства этого факта на основе изучения спектрографических данных, которые передали в разные годы три разных исследовательских спутника.

Как пояснила ученый из Университета Брауна в штате Род-Айленд Карла Питерс, речь не идет о водоемах, вода на Луне - это молекулы воды и гидроксила, один атом водорода и один атом кислорода, вместо двух атомов водорода как у воды. Эти молекулы взаимодействуют с молекулами камней и пыли, особенно в верхних нескольких миллиметрах грунта Луны.

Была проанализирована информация, полученная с индийского спутника «Чандраян-1», который прекратил работу на окололунной орбите в конце августа. Согласно данным, полученным индийским спутником, вода продолжает формироваться на Луне. По словам ученых, это открытие стало настоящим прорывом в исследовании Луны. Куратор индийской космической миссии, базирующейся в Бангалоре, доктор Милсвами Аннедерей выразил удовлетворение сделанным открытием. По его словам, одной из главных целей космической миссии был как раз поиск воды на Луне, но результаты исследований все равно поразили индийских исследователей.

Как сообщила астроном из Мэрилендского университета Джессика Саншайн, также были проанализированы данные, сделанные американским зондом Deep Impact, который сделал в июне очередной виток вокруг Земли и Луны, по пути к комете Hartley-2, и межпланетной станции Cassini. Эта станция кружит сейчас вокруг Сатурна, но десять лет назад она пролетела мимо Луны и осуществила замеры. Все эти аппараты имели инфракрасные спектрометры, которые выдали схожие результаты, отмечают ученые.

По словам исследователей, вероятность того, что приборы на трех разных спутниках неисправно сработали, равна нулю. Поэтому с уверенностью можно сказать, что молекулы воды и гидроксила там есть. Ученые, которые изучали доставленный с Луны грунт, тоже находили следы воды, но посчитали, что на результатах исследований сказалась влажность земного воздуха.

Ученые сделали и предположения, откуда на Луне взялась вода. По одной из версий, ее доставили кометы или астероиды, которые врезались в поверхность спутника Земли, по другой, от падения небесных тел вода просачивалась из глубин Луны. Также есть версия, что солнечный ветер принес атомы водорода, которые смешались с атомами кислорода в грунте, сообщает Newsru.com.