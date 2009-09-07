Ученые из британского Бристольского университета установили, что современный человек рождается с верой в Бога.

«Мы установили, что ход мышления ребенка включает интуитивную веру в сверхъестественное», - заявил руководитель исследований профессор Брюс Худ.

Новейшие исследования научного коллектива из Бристоля показали, что без веры в Бога ни Homo Sapience, ни современное общество не моги бы появиться на свет. По мнению специалистов, на заре человечества те группы людей, которые верили во Всевышнего, в справедливость и упорядоченность миропорядка, создавали более крепкие социальные связи и тем самым повышали степень своей выживаемости. Именно они заложили основы современной цивилизации и дали ей импульс развития.

Соответственно племена и группы людей, лишенные понятия и веры в Бога, распадались и исчезали, не оставив после себя следов, сообщает «Взгляд».