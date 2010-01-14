На помощь белорусским геологам приходят космические технологии

С их помощью отечественные ученые намерены дополнительно исследовать самый богатый на полезные ископаемые — Полесский регион.

Новый способ заглянуть в земные недра опробуют на территории так называемой Туровской депрессии. Именно здесь, по мнению специалистов, скрыто еще немало богатств, в том числе и месторождений нефти. Вероятность обнаружить крупные залежи невелика, но все надежда докопаться до собственного «черного золота» еще есть.

С помощью новых технологий белорусские космогеологи уже обнаружили 15 нефтеперспективных участков на востоке республики. Ученые намерены всерьез присмотреться к Оршанскому и Могилевскому регионам. «Черное золото» здесь, вероятно, есть. Его промышленные масштабы еще предстоит оценить.

Александр Святогоров, заведующий сектором научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Космоаэрогеология»:

Толщина земной поверхности разбита на блоки — они как клавиши. Один опускается, второй поднимается. Текучая нефть ищет места для своего накопления в разломах, и таким образом мы эти разломы видим.