На Марсе обнаружили «лес»

Снимки были получены при помощи камеры HiRISE, которая снабжена сверхчувствительной оптикой. На фото хорошо видны штрихи, напоминающие деревья, передает БЕЛТА.
На самом же деле, это не деревья, а «рисунки» на поверхности планеты. Дело в том, что зимой песок покрывается слоем замерзшей углекислоты. Когда наступает весна, лед начинает переходить из твердого в газообразное состояние. Этот процесс проходит крайне интенсивно и сопровождается выбросом темного грунта. Подобные выбросы могут приводить к формированию удивительных картин.