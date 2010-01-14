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На Марсе обнаружили «лес»

14 января 2010 13:49
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Зонд Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировал «лес» на марсианских дюнах.

Снимки были получены при помощи камеры HiRISE, которая снабжена сверхчувствительной оптикой. На фото хорошо видны штрихи, напоминающие деревья, передает БЕЛТА.

На самом же деле, это не деревья, а «рисунки» на поверхности планеты. Дело в том, что зимой песок покрывается слоем замерзшей углекислоты. Когда наступает весна, лед начинает переходить из твердого в газообразное состояние. Этот процесс проходит крайне интенсивно и сопровождается выбросом темного грунта. Подобные выбросы могут приводить к формированию удивительных картин.

# Наука

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