Белорусский спутник запустят в апреле

Информация со спутника особенно важна, когда возникают экстремальные ситуации, в том числе техногенные катастрофы, природные катаклизмы. - Совместно с российскими коллегами мы создаем своего рода космическую эскадру, которая в любое время по желанию сторон может предоставить необходимую космическую информацию пользователю, - сообщил Председатель Президиума НАН Михаил Мясникович. - В ноябре-декабре начнется конкретное, комплексное испытание спутника.



Совсем необязательно в каждой космической стране создавать все необходимые для спутника элементы, необходима взаимная интеграция. Перспективно создание несколькими государствами транснациональных космических корпораций, передает корреспондент БЕЛТА слова Михаила Мясниковича.

