Прямой эфир

Белорусский спутник запустят в апреле

04 сентября 2009 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Информация со спутника особенно важна, когда возникают экстремальные ситуации, в том числе техногенные катастрофы, природные катаклизмы. -  Совместно с российскими коллегами мы создаем своего рода космическую эскадру, которая в любое время по желанию сторон может предоставить необходимую космическую информацию пользователю, - сообщил Председатель Президиума НАН Михаил Мясникович. - В ноябре-декабре начнется  конкретное, комплексное испытание спутника.

Совсем необязательно в каждой космической стране создавать все необходимые для спутника элементы, необходима взаимная интеграция. Перспективно создание несколькими государствами транснациональных космических корпораций,  передает корреспондент БЕЛТА слова Михаила Мясниковича.
# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
04 сентября 2009 07:44

Международная встреча физиков в Беларуси

03 сентября 2009 12:29

Российские летучие мыши выбирают Беларусь

03 сентября 2009 10:31

Индийцы доказали: американцы были на Луне