Одиночество способствует развитию рака и препятствует его лечению

Ученые провели свежие исследования, которые дают основание предположить: одинокие личности подвергают себя намного большему риску развития рака, нежели социально активные люди.

Опыты, проведенные на мышах, показали, что опухоли смертельного типа намного чаще образуются у грызунов, живущих отдельно, нежели у тех, что обитают в группах. Так, изолированные от сородичей подопытные в 84 раза чаще приобретали смертельные раковые опухоли различного типа. При этом у одиноких мышей наблюдалось повышенное содержание кортикостероидов (так называемых гормонов стресса) и им требовалось больше времени, чтобы прийти в себя после стрессовых ситуаций.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Science, авторы исследования, ученые Йельского университета (США) делают вывод: социальная изоляция и развитие смертельных раковых заболеваний тесно связаны друг с другом. По мнению ученых, подобные реакции могут наблюдаться и у человека, однако необходимы более подробные исследования, чтобы подтвердить это, пишет NEWSru.com со ссылкой на BBC.

Предположительно, негативное влияние одиночества связано именно со стрессом. «Интерес к связи между окружающей средой, эмоциями и болезнью растет. Это исследование освещает то, какое влияние может оказать социальный мир», — говорят ученые. В ходе предыдущих аналогичных исследований было доказано, в частности, что депрессия затормаживает способность человека к выздоровлению от рака, и что социальная поддержка ускоряет выздоровление от рака груди.