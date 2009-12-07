Белорусские ученые утверждают, что научились видеть в абсолютной темноте

Речь идет о приборе, который может различать детали в густом тумане и даже в кромешной тьме.

Пока футуристического изобретения испытывают, а до массового производства еще год, разработкой уже заинтересовались за рубежом.

Два с половиной года от идеи до реального воплощения. Этот прибор белорусские ученые-физики создали в кратчайшие сроки. Физический принцип устройства прибора вроде бы всем известен. Но только отечественным умам идея ноу хау пришла в голову.

Вадим Горобец, научный сотрудник лаборатории физической оптики института физики им. Б. Степанова НАН Беларуси:

– Аналогов этого прибора на территории бывшего СНГ не выпускается, на западном рынке его тоже нет. Потому, что мы его сами придумали, длительное время длилась разработка, мы сами получили на него патент на право производства в Беларуси и России.

Весь смысл прибора в том, что он как бы прорезает и освещает невидимое пространство. Состояние, когда глаз человека видеть не может даже на расстоянии вытянутой руки – густой туман, пыль, дым, подобные неудобства новинке нипочем.

Внешне прибор напоминает известную всем камеру наблюдения. Ноу хау действительно видит все и всегда, ночью и даже при густом тумане. Но пока прибор осваивают на БелАЗе. Его вмонтируют на место одной из противотуманной фар, а на мониторе у водителя в кабине высвечивается реальное положение вещей на дороге, даже когда видимость нулевая.

Поначалу заказ на разработку физикам поступил от промышленников БелАЗа в рамках госпрограммы «Развитие карьерной техники». Именно в карьерах, ночью подобные системы крайне необходимы. Однако потом ученые пришли к выводу – использовать систему можно и на железной дороге, и в легковых авто и для камер наблюдения. Разница только в модификации. Если водителю машины достаточно видимости в несколько сотен метров, то машинисту необходим как минимум километр обзора.

Вадим Горобец:

– В конце 2010 года институт физики должен выйти на стадию его промышленного производства, тогда можно будет говорить о том, что он используется. Пока он испытывается, на БелАЗе и на железной дороге.

Сколько стоит прибор, точно пока не говорят. Когда поставят на поток, цена значительно уменьшиться. Несмотря ни на что, уже сейчас белорусской разработкой заинтересовались за рубежом. Лично посмотреть и протестировать приезжали китайские физики, а послезавтра с новинкой белорусские ученые едут в Италию.