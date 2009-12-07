Белорусские ученые разработали всевидящее око для водителей

Специалисты Института физики Национальной Академии наук разработали оптико-электронную систему видения для управления автомобилем в условиях плохой видимости.Новинка позволит на расстоянии от пяти метров до нескольких километров видеть дорогу в условиях сильного тумана, пыли, загазованности, дождя или снега. При использовании системы изображение выводится на экран монитора или лобовое стекло транспортного средства, что позволяет водителю ориентироваться в обстановке.