Компьютерный анализ предсказал тысячи неизвестных эффектов лекарств

Проведенный американскими учеными компьютерный анализ лекарственных молекул предсказал более 4 000 неожиданных потенциальных механизмов их действия, как полезных, так и нежелательных.

Эффект большинства лекарств реализуется за счет их связывания в организме со специфическими молекулами – рецепторами, действие на которые запускает каскад биохимических реакций, изменяющих состояние пациента. Однако многие лекарства могут связываться с несколькими типами рецепторов, причем действие не по прямому назначению зачастую остается неизученным.

Взаимодействие молекулы лекарства с тем или иным типом рецепторов напрямую зависит от ее строения. Поэтому можно предсказать неизвестные ранее эффекты препарата, сравнивая его химическую структуру с другими лекарствами.

В поисках таких эффектов группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством Брайана Шойхета проанализировала 3 665 лекарств, рецепторы-мишени для которых известны. Подобный анализ потенциального взаимодействия «лекарство-рецептор» используется в разработке новых препаратов в течение десятилетий, однако для изучения такого количества уже имеющихся лекарств он был применен впервые.

Оказалось, что у исследованных препаратов может быть около 4 000 не известных ранее рецепторных взаимодействий, причем некоторые из них потенциально полезны, а некоторые – нежелательны, сообщает портал «МедНовости».

Часть обнаруженных взаимодействий объясняет уже известные побочные эффекты лекарств, наблюдаемые при их клиническом применении. Так, например, выяснилось, что известная способность противорвотного препарата домперидона вызывать аритмию связана с его действием на соответствующие рецепторы сердца.

Полностью предсказать действие лекарства на тот или иной рецептор компьютерный анализ не может – для этого нужны практические эксперименты. Однако полученные учеными данные дают ценную информацию для выяснения побочных эффектов имеющихся препаратов и поиска новых показаний к их применению.