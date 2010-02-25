Белорусские врачи проводят эксперимент по выращиванию человеческой кожи

Повышение температуры у лабораторной мыши в данном случае означает не заболевание, а выздоровление. Процесс пошел, а запустили его с помощью определенного вида стволовых клеток. Они и есть то сырье, из которого в будущем учёные собираются выращивать кости и ткани биологического организма.
Нижегородова Дарья, научный сотрудник иммунологической группы:
Культура в дальнейшем будет использоваться для трансплантации. Для длительного хранения мы её криоконсервируем — то есть, замораживаем в жидком азоте. Она может храниться от нескольких месяцев до года.
В контейнере при температуре - 37 по Цельсию хранится надежда ученых на излечение сотен известных медицине заболеваний. Впрочем, эти выделенные стволовые клетки ещё предстоит научиться делить на разные типы. Типы, способные создавать клетки, регенерирующие жировую, костную и нервную ткани.
Мария Зафранская, руководитель иммунологической группы Центральной научно-исследовательской лаборатории Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Мы находимся на хорошем международном уровне для получения клеточных культур и для дальнейшего исследования возможностей клеток именно в восстановительной регенеративной медицине.
Исследования в области создания тканей только начались. Но результаты уже получены на моделях – лабораторных мышах. В планах ученых создание самой сложной ткани в организме человека – кожи.
Юрий Демидчик, ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования:
В перспективе мы бы хотели добиться большего — создавать полноценные лоскуты, которые состояли бы из кожи, подлежащей клетчатки и фасциального лоскута. Это будет имплантироваться больным, которые нуждаются в сложных пластических операциях.
Попытки вырастить кожу человека в лабораторных условиях уже много лет предпринимали ученые всего мира. Однако пока это не удалось никому. У белорусских ученых есть шанс стать первыми. Они ждут положительных результатов своей работы через три года.