Белорусские врачи проводят эксперимент по выращиванию человеческой кожи

Исследования только начались, но уже успешно прошли на животных. В ближайшей перспективе технологию опробуют на людях.

Повышение температуры у лабораторной мыши в данном случае означает не заболевание, а выздоровление. Процесс пошел, а запустили его с помощью определенного вида стволовых клеток. Они и есть то сырье, из которого в будущем учёные собираются выращивать кости и ткани биологического организма.

Нижегородова Дарья, научный сотрудник иммунологической группы:

Культура в дальнейшем будет использоваться для трансплантации. Для длительного хранения мы её криоконсервируем — то есть, замораживаем в жидком азоте. Она может храниться от нескольких месяцев до года.

В контейнере при температуре - 37 по Цельсию хранится надежда ученых на излечение сотен известных медицине заболеваний. Впрочем, эти выделенные стволовые клетки ещё предстоит научиться делить на разные типы. Типы, способные создавать клетки, регенерирующие жировую, костную и нервную ткани.

Мария Зафранская, руководитель иммунологической группы Центральной научно-исследовательской лаборатории Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Мы находимся на хорошем международном уровне для получения клеточных культур и для дальнейшего исследования возможностей клеток именно в восстановительной регенеративной медицине.

Исследования в области создания тканей только начались. Но результаты уже получены на моделях – лабораторных мышах. В планах ученых создание самой сложной ткани в организме человека – кожи.

Юрий Демидчик, ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования:

В перспективе мы бы хотели добиться большего — создавать полноценные лоскуты, которые состояли бы из кожи, подлежащей клетчатки и фасциального лоскута. Это будет имплантироваться больным, которые нуждаются в сложных пластических операциях.

Попытки вырастить кожу человека в лабораторных условиях уже много лет предпринимали ученые всего мира. Однако пока это не удалось никому. У белорусских ученых есть шанс стать первыми. Они ждут положительных результатов своей работы через три года.