Л. Воронецкий: За последние 5 лет количество подаваемых заявок на охрану изобретений интеллектуальной собственности увеличилось на 50%

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Леонид Воронецкий, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности.

С какими изобретениями к вам чаще всего приходят?

Леонид Воронецкий:

Когда мы говорим об изобретениях, мы прежде всего говорим о том, что надо изобретать то, что требуется конкретному субъекту — предприятию, отрасли, то, что требуется конкретным рынкам. Ведь эффективная работа и обеспечение реализации эффективной инновационной политики в значительной степени определяется тем, что создавать и для какого рынка.

Наличие охранной грамоты на то или иное изобретение на конкретном рынке — это, с одной стороны, возможность продать товар (в данном случае — изобретение интеллектуальной собственности), с другой стороны, возможность регулирования входа на этот рынок.

Больше всего к нам поступает заявок на получение патентов в области химии, медицины, материаловедения.

Следует констатировать, что за последние 5 лет количество подаваемых национальными субъектами заявок на охрану изобретений в Республике Беларусь возросло где-то на 50%. Ежегодно подается около 1800 заявок на охрану изобретений, тогда как 5 лет назад — 1100 заявок. Однако в данном случае речь идет о количественном показателе.

К сожалению, изобретения наших разработчиков сегодня еще не отличаются высоким техническим уровнем, поэтому не всегда наличие патента на ту или иную разработку, изобретение позволяет обеспечить коммертилизацию этого изобретения, получить не только выгоду от этой разработки как товара, но и использовать его соответствующим образом в рамках торгово-промышленной, маркетинговой политики. Это самый главный вопрос с точки зрения обеспечения эффективности инновационного развития.

Как можно сократить время от появления разработки на бумаге до внедрения ее в жизнь?

Леонид Воронецкий:

Если есть хорошая школа, если есть инвестиции и четко понимаешь, что создаешь и для какого рынка, то этот цикл может быть довольно быстрым. В то же время, если мы создаем, не представляя, где будем продавать, что будем реализовывать, какие будут инвестиции, если мы не чувствуем спроса на данную продукцию, спроса на те или иные качественные характеристики, которые надо получить в результате изобретения, этот процесс может затянуться.

Какой среднестатистический образ белорусского изобретателя? Это молодые люди? Из Минска или из региона?

Леонид Воронецкий:

Прежде всего, это люди из Минска и областных центры. В настоящее время Правительство принимает значительные меры и усилия по привлечению молодежи к инновационной деятельности, к информационным технологиям. К нам приходят даже студенты.