Лукашенко: Никакие частные медицинские центры и врачи-частники не решат проблему здравоохранения

В Беларуси здравоохранение выведено на мировой уровень. Об этом на встрече с участниками II Евразийского конгресса кардиологов заявил президент Александр Лукашенко.

В Минск приехали ведущие мировые ученые, врачи-кардиологи и хирурги. Это говорит о признании профессионализма белорусских врачей. Квалифицированную помощь они оказывают не только в республиканских и областных центрах. В районных больницах ежегодно проходят лечение порядка 200 тысяч пациентов. Кардиологическая служба оснащена самым современным оборудованием. Стажировку белорусские специалисты проходят в лучших клиниках мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я подталкиваю своих специалистов: ездите по всему миру. Начиная с России, стран СНГ. Где услышали, что есть хороший специалист, туда и езжайте. И наши врачи туда поехали. Мы приглашали сюда из Америки, у нас есть прочные связи с кардиологами и из Европы. Они с удовольствием ехали, оперировали наших деток, взрослых.

Выстраивали вертикаль кардиологической помощи: от кабинетов внизу до центров здесь. Мы оснастили диагностическим, операционным оборудованием наши больницы. Более того, нас уже приглашают: наши специалисты были и в Азербайджане, и в Грузии, Казахстане, России, Туркменистане. Мы делимся своим опытом со всеми, кто просит нас поделиться этим опытом. Учились сами, а сейчас уже делимся.

То, что вы решили провести у нас II Евразийский конгресс говорит о том, что наша кардиологическая школа признается.

Здравоохранение в стране – это, прежде всего, приоритет государственный. Правильно говорит академик Чазов, что никакие частные компании, никакие частные структуры, никакие частные медицинские центры и врачи-частники не решат проблему здравоохранения, если этим не будет заниматься государство.