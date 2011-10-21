Белорусские разработки: беспилотники со скоростью 160 км/ч, самоходный противотанковый комплекс

Космическая промышленность – одно из наиболее перспективных направлений развития экономики. Такое мнение высказал президент Александр Лукашенко в ходе посещения предприятия «Пеленг».

Глава государства подчеркнул, что в будущем средства будут направлять на развитие проектов, ориентированных на импортозамещение и экспорт. Президент также считает необходимым постепенно сокращать объемы господдержки предприятий научного и оборонного сектора экономики.

На самом деле космос для Беларуси ближе, чем кажется. Ведь еще во времена Советского Союза отечественные разработки были задействованы в 35 пусках космических аппаратов. Это было только начало. Сегодня белорусский «Пеленг» – одно из самых высокотехнологичных предприятий.

Отрасль действительно развивается с космической скоростью. С момента последнего посещения предприятия президентом прошло совсем немного времени, чуть больше года. Тогда говорили о зарождении новой отрасли экономики – космической.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное, что мы сохраним людей, которые хотят этим заниматься, которые умеют делать. У нас школа будет.

Прошло немного лет, а уже все говорят, что у нас есть школа. Даже подотрасль.

Это направление надо выводить, это большая перспектива.

Тогда же президенту показали строящийся корпус по сборке и испытаниям космической техники. Сегодня производство работает на полную мощь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но сперва – о земных инновациях. Их продемонстрировали главе государства предприятия Национальной академии наук и военпрома. Вот они – белорусские беспилотники.

Скорость полета – до 160 километров в час. Возможности безграничны: и в лесной промышленности, в помощь МЧС, и, конечно, экспорт.

Радиотехническая защита самолета – в этом направлении, разработчики уверены: Беларусь далеко ушла вперед.

Владимир Рыбин, директор ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»:

Наше изделие опережает подобные разработки на ближайшие 2-3 года, работы ведутся на ведущих авиационных фирмах.

Здесь же, на выставке, представили автоматизированный штаб.

Это значительно облегчает дело.

Сергей Виноградов, главный инженер ООО «Техносоюзпроект»:

На 99% здесь автоматизирована вся штабная работа. Не надо по старинке раскладывать карту, рисовать, чертить. Вся информация автоматически выводится на рабочие места.

И самые последние разработки: легкобронированный автомобиль оперативного реагирования «БАРС», самоходный противотанковый комплекс «Оцелот», платформы на базе шасси отечественного производства для размещения различных образцов вооружения.

Разработки интересные, перспективные. Но белорусская составляющая в сборке должна стать больше.

Александр Лукашенко:

Надо выходить на свое, если будет спрос на это изделие.

Продемонстрировали разработчику и ту технику, которая может быть использована просто, в гражданских целях. К примеру, цифровые телевизионные передатчики эфирного вещания.

Здесь производители подняли проблему – скрытый импорт.

Владимир Сысоев, директор ОАО «Агат-систем»:

Проблема, которая мешает развитию, – это скрытый импорт. Нормативно-правовая база в стране позволяет, имея один стул, стол, двух работающих человек, стать белорусским производителем. Импортная техника с наклейкой «Сделано в Беларуси» продается как белорусский продукт.

Надо совершенствовать нормативно-правовую базу в этой части. Кто есть белорусский производитель. Потому что очень плохо.

3D-технологии, выращивание алмазов, светодиодное освещение, плазменная, лазерная кройка – разработок очень много. Это одно дело. Надо, чтобы они приносили прибыль. За счет импортозамещения и экспорта.

Господдержка будет выделяться только на конкретные проекты, которые действительно нацелены на результат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Импортозамещение наполовину увеличить. Таким надо и помогать.

Оборудование для метеорологии, в том числе и для аэропортов. Высокоточные микроскопы. Это уже производство «Пеленга».

Теперь вот новый корпус по сборке и испытаниям космической техники.

Президенту продемонстрировали барокамеру для проведения испытаний. Здесь полностью воссоздали космические условия.

Посещая новый корпус, глава государства коснулся темы обновления кадров. Приоритет за теми, кто умеет эффективно управлять предприятием.

Пример – «Пеленг». Крепко стоит на ногах – финансовых. И даже в непростое экономическое время удержались на плаву и приносили прибыль. Причем она растет постоянно. Предприятие известно во всем мире. На многие разработки в прямом смысле выстраиваются очереди. 95% продукции уходит на экспорт.

А ведь в трудные 90-ые могли закрыться – устояли. Время показало: решения сохранить опыт и заниматься этим дальше – перспективное направление. И посещение президентом завода – тому доказательство.

Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

Страна – космическая держава уже давно.

Был неудачный запуск спутника. Не по нашей вине, к сожалению, ракета не полетела. Все ожидали решения президента, что будет дальше. Решение было принято очень мудрое – повторить раз и создать аппаратуру классом выше.

У нас сегодня развивается аппаратура классом выше раза в два. Наступила новая эра в части космического приборостроения.

И о спутнике. Его запуск обязательно будет.

Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

На сегодняшний день отрабатывается программное обеспечение. Как только отработаем, и поймем, что все работает надежно, так сразу пройдут испытания и пойдет запуск.