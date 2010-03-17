Канадский ученый обнаружил пропавший советский луноход

Ученый из канадского Университета Западного Онтарио обнаружил на снимках Луны советский луноход «Луноход-2», местонахождение которого на спутнике Земли не удавалось установить в течение 37 лет.

Профессор Фил Стоок, используя новые снимки Луны, сделанные НАСА, и карты из опубликованного им в 2007 году справочника «Международный атлас исследований Луны», обнаружил точное месторасположение доставленного на спутник Земли в 1973 году советского лунохода «Лунохода-2» и его 37-километровый след.

Стоок, как и многие ученые по всему миру, сразу после публикации новых снимков НАСА начал поиск следов лунохода. Он сумел найти карту с луноходом среди тысяч новых фотографий поверхности спутника Земли.

«Наконец мы увидели следы лунохода, и теперь, зная историю его миссии, мы можем составить детальное представление о его деятельности на Луне. Теперь мы видим, где он измерял магнитное поле, двигаясь взад и вперед по одному и тому же пути, чтобы собрать больше информации», — заявил Стоок, добавив, что луноход случайно заехал в маленький кратер и набрал грунта в свой радиатор, что вызвало перегрев и стало причиной прекращения работы лунохода.

Сток также заявил, что его открытие говорит о необходимости внести изменения в опубликованные ранее российские карты. Следующим проектом ученого должно стать составление атласа по географии Марса и его спутников, пишут «Известия».