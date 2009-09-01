На дне Байкала нашли поезд

Специалисты не исключают, что это может быть поезд, вывозивший легендарное золото Колчака.

Фрагменты старинного, затонувшего поезда нашли недалеко от Кругобайкальской железной дороги. На глубине примерно 380 метров участники экспедиции «Мира-2» увидели искореженное железо, которое было завалено грудой камней. Это были части разрушившегося вагона.

- Интрига не раскрыта, - рассказывает директор «Фонда содействия сохранению озера Байкал» Баир Цыренов. – Возможно, это затонувший поезд Колчака и совсем скоро обнаружим золото. Именно в этом районе, по словам местных жителей, в 1920 году поезд сошел с рельсов. Также, по слухам, в этом месте на мелководье люди собирали небольшие слитки золота. Но сейчас это напоминает красивую легенду. Правда, про то, что в этом месте замечали куски железо, мы уже слышали от дайверов и историков. Мы будем сотрудничать с железнодорожниками, которые помогут определить нам возраст найденных артефактов.

4 и 5 сентября «Миры» продолжат погружения возле Кругобайкалки, возможно, им удастся достать из-под воды еще некоторые части затонувшего вагона, пишет kp.ru.