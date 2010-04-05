Исследования: глобальное потепление выпустит в атмосферу «веселящий газ»

Группа ученых из Копенгагенского университета доказала, что оттаивание почвы в зонах вечной мерзлоты приводит к ускоренной выработке закиси азота N2O - так называемого «веселящего газа».

Эксперимент проводился в лабораторных условиях с использованием образцов почв, собранных на участках вечной мерзлоты в Гренландии. Ученым удалось доказать, что оттаивание мерзлоты, ее высыхание, а затем пропитка новой порцией талой воды приводит к резкому росту производства в ней закиси азота — более чем в 20 раз. При этом треть всего произведенного таким образом «веселящего газа» улетучивается в атмосферу, пишут исследователи в журнале Nature Geoscience.

«Измерения производства закиси азота в образцах вечной мерзлоты в пяти дополнительных участках в Арктике указывают на то, что обнаруженные в лаборатории на примере гренландских почв уровни производства этого газа могут быть представлять собой нижний предел, тогда как в реальных условиях этот газ может образовываться гораздо быстрее», — пишут ученые в своей публикации.

Таким образом, ученым удалось открыть еще один газ, помимо метана, который вырабатывается в зонах вечной мерзлоты и имеет парниковый эффект, что ведет к усугублению глобального изменения климата, отмечает NEWSru.com.