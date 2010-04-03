Юные «кулибины» представили энергосберегающие проекты на «Энергомарафоне» в Минске

Платья из газет и установка для производства метана из пластиковых бутылок. Как сберечь ресурсы и извлечь пользу из подручных материалов, знают даже дети.

А уж участники «Энергомарафона», который стартовал 2 апреля в Минске, дадут фору многим взрослым.

В 23-й школе юные «кулибины» представили свои проекты по энергосбережению. Находки вундеркиндов взяли на заметку опытные коллеги, а авторам самых эффективных проектов досталось признание в 9 номинациях.

Леонид Шенец, директор Департамента по энергоэффективности республики Беларусь:

Ребята посчитали, сколько можно сэкономить за год, к примеру, насколько снизятся выбросы в атмосферу. Участники «Энергомарафона» сегодня это преподнесли научно, со всеми необходимыми расчетами. Поэтому даже взрослым есть, чему поучиться у детей.