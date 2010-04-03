Белорусские ученые создали биосовместимый трикотаж, способный сохранить жизнь

Из него можно создавать имплантанты для органов людей.

Сложность в том, что человеческий организм отталкивает любое инородное тело. А новые образцы позволили сделать прорыв в совместимости искусственных материалов с органами человека.

Биосовместимый трикотаж вяжут в экспериментальном цеху Витебского государственного технологического университета. На этом оборудовании рождается материал, способный сохранить жизнь человека. Из него можно будет создавать имплантанты для самых разных органов.

Человеческий организм отталкивает любое инородное тело. Над совместимостью искусственных материалов с органами человека ученые работают уже много лет.

Витебские текстильщики максимально приблизились к этой цели. С помощью нанотехнологий на трикотаж с особой структурой наносится полимерное покрытие. После имплантации этот материал должен прорасти живой тканью.

Александр Чарковский, заведующий кафедрой трикотажного производства Витебского государственного технологического университета:

Такое покрытие не вызывает какого-то изменения свойств самого трикотажа, из которого потом будет изготовлен имплантант, но при этом сильно повышает биологическую совместимость.

Для получения биосовместимого трикотажа свои усилия совместили ученые и медики. Опыт подобных разработок уже был. Поддерживающее устройство для желудочков сердца на основе трикотажа стало панацеей для людей, страдающих сердечной недостаточностью. С этим имплантантом в Минске провели уже 47 операций.

Ирина Тхорева, ассистент кафедры трикотажного производства Витебского государственного технологического университета:

Работа выполнялась, конечно же, совместно с медиками. Мы разрабатывали трикотаж, технологию его получения, а медики проводили экспериментальные исследования.

Витебские ученые еще будут работать над совершенствованием своего ноу-хау. В планах — создание трикотажа с биологически активными свойствами. Такой материал сможет оказывать еще и терапевтическое воздействие на организм.

Пока здесь выпускают лишь опытные образцы биосовместимой ткани. Внедрение материала в медицину требует дальнейших исследований. Для белорусской хирургии такой трикотаж может стать импортозамещающим аналогом зарубежных имплантантов.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ, Витебск.