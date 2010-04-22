На Борнео нашли самое длинное в мире насекомое

Ученые обнаружили на острове Борнео десятки новых видов живых существ. Их фотографии и описания доступны на сайте WWF – организации, которая курируют проект по исследованию флоры и фауны острова.

В числе прочих видов исследователи нашли самое длинное насекомое – палочника Phobaeticus chani, длина которого достигает полуметра. Пока специалисты обнаружили только три особи и практически ничего не могут сказать об особенностях этого вида, сообщает Lenta.ru.

Еще одна примечательная находка – лягушка-хамелеон Rhacophorus penanorum. Ночью покровы этих амфибий размером 3,5 сантиметра окрашены ярко-зеленым, а днем цвет их тела становится более коричневым.

Также биологи нашли на острове несколько новых видов пресноводных креветок. Размер тела некоторых из них не превышает одного сантиметра.

Кроме того, ученые обнаружили слизняка-ниндзя Ibycus rachelae. Его хвост втрое длиннее его головы, а общая длина тела не превышает четырех сантиметров. Во время размножения слизняки стреляют в партнеров особыми «дротиками», которые покрыты горомоноподобными веществами. Дротики ранят покровы I. rachelae, и вещество проникает в кровь. Ученые полагают, что оно повышает шансы «стреляющего» спариться с «жертвой».



Борнео, который также называется Калимантан, – это третий по размеру остров в мире. Его территория разделена между тремя государствами – Индонезией, Малайзией и Брунеем. В 2007 году они согласились выделить 220 тысяч квадратных километров тропических лесов под заповедник. Именно здесь работают ученые, ищущие новые виды. В общей сложности с 2007 года на острове было открыто 123 вида живых организмов – то есть исследователи находили более трех новых видов в месяц.