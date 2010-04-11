Главный египетский археолог грозится испортить жизнь западным музеям

Глава Египетского совета по древностям Захи Хавасс пообещал «испортить жизнь» музеям, которые отказываются принимать участие в репатриации культурных ценностей, сообщает Bloomberg.

Заявление было сделано на международной конференции по репатриации ценностей, завершившейся 9 апреля в Каире. Ее участники составили список предметов, которые требуют вернуть из собраний Европы и США, пишет Lenta.ru.

Хавасс добавил в свой список, традиционно состоящий из бюста Нефертити (Новый музей, Берлин) и Розеттского камня (Британский музей) еще и статую Рамзеса II, хранящуюся в Египетском музее Турина.

В свою очередь, республика Перу заявила права на артефакты из Мачу-Пикчу, хранящиеся в Йельском университете (США) и богато украшенные ткани культуры Паракас, находящиеся в Музее мировых культур в Гетеборге. Греция потребовала возвращения из Британского музея Эльгинских мраморов — скульптур из Парфенона.

Сирия указала на экспонаты из Лувра и Эрмитажа, Нигерия — на бронзовые скульптуры, оказавшиеся в частных коллекциях, Ливия — на статую Аполлона из того же Лувра.

В 2009 Лувр уже согласился вернуть в Египет фрески после того, как Хавасс пригрозил французским ученым запретом на работу в стране. Министерство культуры Франции официально признало, что фрески могли быть вывезены из Египта незаконно.

Всего в двухдневной конференции принимали участие представители 25 стран: 16 в качестве участников и 9 в качестве наблюдателей. Хавасс пообещал созвать следующую подобную конференцию уже в 2011 году.