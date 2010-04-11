На Венере нашли следы недавней вулканической активности

Астрофизики нашли подтверждение относительно недавней вулканической активности на Венере, сообщают информагентства со ссылкой на Германский аэрокосмический центр, сотрудники которого принимали участие в работе.

В рамках исследования ученые использовали данные о температуре поверхности планеты, собранные спектрометром VIRTIS (спектрометр для наблюдения теплового излучения в инфракрасном и видимом диапазонах) на борту Venus Express. По словам ученых, высокая плотность атмосферы приводит к тому, что температура на поверхности полностью определяется температурой атмосферы.

Сравнивая предсказания, полученные с помощью компьютерной модели, с фактическими данными, ученые смогли идентифицировать так называемые горячие регионы — части поверхности, где температура на 2-3 градуса выше предсказываемой.

Последующий анализ собранной информации позволил установить, что расхождение с теорией обусловлено особенностями состава породы в этом регионе, а также недостаточной степенью ее эрозии под воздействием венерианской погоды. Исследователи полагают, что эти регионы могут состоять из материала, который был выброшен на поверхность в результате вулканической активности.

По словам ученых, возраст грунта может лежать в пределах от 250 лет до 2,5 млн. лет, однако предполагается, что возраст породы, скорее всего, лежит ближе к нижней границе. Таким образом, многие вулканы могут быть активными до сих пор, отмечает БЕЛТА.

Аппарат Venus Express занимается изучением Венеры с апреля 2006 года.