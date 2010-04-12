Математики рассчитали схему идеальной веревки

Математикам показали, что схема идеальной веревки не зависит от материала, из которого она изготовлена, а определяется геометрическими свойствами ее структуры.

Ученым удалось установить, что в зависимости от числа нитей, из которых сплетена веревка, и их толщины, на кусок веревки определенной длины может приходиться не больше фиксированного числа оборотов. Это максимальное значение исследователи назвали конфигурацией с нулевым кручением.

Это название обусловлено следующим фактом: если число оборотов у веревки меньше, то вертикально подвешенный на ней груз будет постепенно крутиться вокруг оси. В свою очередь в конфигурации с нулевым кручением ничего такого не происходит. Кроме этого данная конфигурация обладает еще одним замечательным свойством: веревка не меняет длину под воздействием натяжения.

Анализ полученной конфигурации показал, что в независимости от толщины нитей конфигурация определяется одним параметром — углом наклона оси нити плетения к плоскости, перпендикулярной веревочной оси. Так, например, для веревки из трех нитей этот угол составляет 42,8 градуса, а для четырех — 43,8 градуса. При устремлении количества нитей к бесконечности данный угол стремится к 45 градусам, пишет Lenta.ru.