Рекордное по продолжительности солнечное затмение

Впервые в XXI веке оно продолжалось 6 минут 39 секунд. (ФОТО)

В 2 часа 58 минут по минскому времени лунная полутень коснулась поверхности планеты. Его увидели жители Индии, Китая, Японии и стран Индокитая.

К сожалению, белорусы не оказались в числе счастливых наблюдателей. Последний раз в Беларуси полное солнечное затмение было 30 июня 1954 года.

С древности эти явления воспринимались человеком как нечто страшное и необъяснимое — вплоть до вселенской катастрофы. О негативном влиянии на судьбу и здоровье человека говорят и современные астрологи.

Однако, какими бы мрачными не казались прогнозы астрологов, многое в этой жизни зависит от нас.