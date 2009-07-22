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Рекордное по продолжительности солнечное затмение

22 июля 2009 08:24
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Впервые в XXI веке оно продолжалось 6 минут 39 секунд. (ФОТО)

В 2 часа 58 минут по минскому времени лунная полутень коснулась поверхности планеты. Его увидели жители Индии, Китая, Японии и стран Индокитая.

К сожалению, белорусы не оказались в числе счастливых наблюдателей. Последний раз в Беларуси полное солнечное затмение было 30 июня 1954 года.

С древности эти явления воспринимались человеком как нечто страшное и необъяснимое — вплоть до вселенской катастрофы. О негативном влиянии на судьбу и здоровье человека говорят и современные астрологи.

Однако, какими бы мрачными не казались прогнозы астрологов, многое в этой жизни зависит от нас.

# Фотофакт # Наука

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