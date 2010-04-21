Беларусь внедрит технологию 4G наряду с самыми передовыми государствами

Об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Николай Пантелей на открытии 17-й международной выставки по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2010», передает корреспондент БЕЛТА.

«Революция, о которой говорится много лет, у нас созрела, и, я думаю, 4G мы уже внедрим наряду с самыми передовыми государствами», — сказал министр.

Он отметил, что оборудование, которое сегодня внедряется на сетях третьего поколения, «сегодня интегрируется в систему 4G, только с заменой программного обеспечения, капитальные затраты не потребуются».

Николай Пантелей выразил надежду, что выставка «ТИБО-2010», как всегда, пройдет на должном уровне. «Самое главное, что интерес к нашему мероприятию проявляют молодые люди. А наши технологии и молодые люди — это неразрывно, это будущее Беларуси», — считает он.

Крупнейшая в республике выставка по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО» проводится с 1994 года. Международная выставка и конгресс «ТИБО» внесли существенный вклад в развитие процессов информатизации в Беларуси. Традиционно в подготовке и проведении выставки и конгресса участвует Министерство связи и информатизации и другие органы государственного управления, ведущие научно-исследовательские и образовательные учреждения, профильные бизнес-ассоциации, сообщает БЕЛТА.