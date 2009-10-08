Астероид Апофис не угрожает землянам

Американские ученые пересмотрели свои прогнозы вероятности столкновения с Землей в 2036 году астероида Апофис.

Как сообщил астроном Стив Чесли из расположенной в Пасадине (штат Калифорния) Лаборатории реактивного движения (ЛРД), шансы на то, что названный в честь древнеегипетского бога тьмы астероид врежется в нашу планету, равны 1 к 250000. Ранее считалось, что они составляют 1 к 45000. «До сих пор и так было не очень много оснований опасаться столкновения, - указал Чесли. - Теперь их стало еще меньше».

Именно сотрудники ЛРД обнаружили это космическое тело в 2004 году. Предварительные расчеты тогда показали, что астероид, имеющий в поперечнике около 300 метров, пройдет в непосредственной близости от Земли в апреле 2029 года и может даже столкнуться с планетой, пишет newsru.com.

Позднее было сделано уточнение: Апофис пролетит на расстоянии 39,3 тыс. км. Однако, вновь предупредили ученые, не исключено, что гравитационное поле нашей планеты изменит его траекторию таким образом, что при очередном витке в апреле 2036 года он может все же не разминуться с Землей.