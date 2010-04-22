В Шотландии нашли следы гигантского скорпиона

Ученые обнаружили в Шотландии в области Файф окаменевшие следы гигантского скорпиона. Это самые большие из известных ученым отпечатков, оставленных беспозвоночным существом.

Ученые обнаружили следы, представляющие собой цепочки из полумесяцев, и желобок между ними (цепочки оставлены лапами, а желоб – хвостом), случайно. По мнению специалистов, жившее 330 миллионов лет назад паукообразное по размеру могло сравниться с человеком – его длина составляла около двух метров, а ширина – около метра.

Ученые полагают, что огромное паукообразное прошло по мокрому песку, оставив в нем глубокие вмятины. Со временем грунт затвердел и окаменел. По мнению ученых, несмотря на внушительные размеры, существо было относительно безобидным и питалось растительными материалами, пишет Lenta.ru.

Отметим, недавно другой коллектив исследователей сообщил о находке нового вида гигантских пауков – близких родственников скорпионов, живущих в наши дни. Однако размеры этого существа значительно более скромны – размах его ног составляет около 14 сантиметров.