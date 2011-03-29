Модные аксессуары: как сочетать брошь и шляпу, сумку и звонкие южные украшения

Игривые шляпки, ремни с этническими узорами и яркие украшения – must have модниц в наступившем сезоне. И главный козырь – привычные головные уборы с неклассическим дополнением.

У вас накопилась обширная коллекция летних шляпок, приобретенных на морских курортах? Не спешите покупать еще одну! Дизайнеры предлагают обновить уже имеющиеся при помощи пестрого калейдоскопа разнообразных брошей.

Алена Попова, стилист:

Здесь есть две застежки для того, чтобы ее использовать для разных мест. Есть булавка. Цепляем ее к шляпе, и получается новая игривая история, которая абсолютно классическую шляпу делает модной.

Однако поля кокетливых головных уборов способны на серьезное коварство. Шляпы, как ни странно, идут далеко не всем. Наряд не столь дополняют, сколь награждают мощным акцентом. Даже самый выверенный образ могут превратить в набор случайных вещей.

Но у нас есть альтернатива. За модное первенство сезона со шляпками уверенно спорят звонкие южные украшения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Попова, стилист:

Вот такая экзотика. Здесь несколько колец, у которых есть застежка. Можно сделать из этого брелок, дополнительное украшение в качестве кулона. Особо смелые могут прицепить это на шляпу. Они будут в такт походке бренчать, привлекая внимание ваших кавалеров.

Зато утихли революции в мире сумок. Дизайнерские реформы лишь адаптируют ежедневный аксессуар к требованиям практичности. Клатчи становятся чуть больше и чуть изящнее.



Алена Попова, стилист:

Он украшен шелковыми розами и в качестве сердцевины розы – броши. Представим, что здесь нет броши – сумка скучная.

Игривее выглядят теперь и повседневные сумки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их формы удивляют, но практичность от экспериментов не страдает.

Алена Попова, стилист:

Такой конверт, в котором целая куча деталей, яркие отделки. Его можно так надевать на себя, создавать полуспортивный стиль с налетом элегантности. Она уместна в городском формате.

Этот цвет супермоден в этом году – шоколад с золотом. Он смотрится всегда очень свежо. Это родное сочетание в аксессуарах. Здесь нет абсолютно никаких противоречий. Если надеть шляпу, то это тоже будет уместно.

Тем же, кто не мыслит и дня без пробежки, а клатч считает скучным кошельком, советуем взять в руки сумку-бомбер.

Алена Попова, стилист:

Полностью повторяет лекала футбольного мяча, но она побольше. Есть игривые штуковинки. Она может заменить вечерний клатч и повседневную сумку.

И помните: в этом сезоне, на фоне трендовых белых или черных решений, солирует именно аксессуар. Приглядитесь к ярким мелочам. Игры с ними способны увлечь даже самую консервативную модницу.