Модные тенденции. Элегантность заменила собой прозрачность и красноречивые вырезы

Алена Попова, стилист:
Вот хорошее подтверждение тем словам. Это платье может быть использовано также в качестве топа. Его можно надеть на джинсовые шаровары.
Красивые восточные тенденции не дают покоя подиумам. Попробуйте и вы ощутить удобство нарядов азиатской царицы. Примерьте брюки чуть выше щиколотки и дополните их укороченным платьем или туникой.
Алена Попова, стилист:
Есть такая интересная штука, которую и платьем особо не назовешь. Здесь прослеживается движение к вещам универсальным, практичным. У меня в руках и платье, и топ.
Алена Попова, стилист:
Топ-майка уже с интегрированным к нему специальным украшением, в котором подобран правильный оттенок к жемчугу.
А здесь, если мы посмотрим, дизайнер поиграл с молочным оттенком.
Военная форма удержала свои позиции. И милитари все еще находится в авангарде модных рядов.
Алена Попова, стилист:
Плащ рожден из военной формы.
А если кто-то захочет надеть эту мини-юбку на узкие брюки, это совершенно не будет противоречить моде.
А для женственных акцентов – плотное кружево. Оно невероятно дорогое – кропотливая, ручная, дизайнерская работа. Элегантность в единственном экземпляре. Имя ему – «решелье». Удивительно изящное и игривое.
Алена Попова, стилист:
Оно есть в этом платье, этом топе.
Конечно, для нас это не экзотика, это элемент нашего фольклора, национальных особенностей. Здесь нет ничего такого, о чем надо кричать как о некой революции.
Так или иначе, мода время от времени ностальгирует, тяготеет к ручному, домашнему, индивидуальному. Все это так происходит, потому что в последние пять-шесть лет мода оторвалась от того, с чего начиналась. Столь востребована дизайнерская мода, кружева, отделки.
Пастель – хит для любой девушки. А жемчужные отделки всегда лидируют в рейтинге популярности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что уже говорить, когда они воплощены в мягком трикотажном платье с эластаном.
Алена Попова, стилист:
Все очень хорошо и практично. Это платье можно носить также и как топ, и как домашнее неглиже.
Среди принтов выделяются полоски и букеты из самых невероятных цветов.