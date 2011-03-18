Модные тенденции. Элегантность заменила собой прозрачность и красноречивые вырезы

Как мы уже говорили, платья удлиняются, мини потихоньку прекращает царствовать на подиуме.

Алена Попова, стилист:

Вот хорошее подтверждение тем словам. Это платье может быть использовано также в качестве топа. Его можно надеть на джинсовые шаровары.

Красивые восточные тенденции не дают покоя подиумам. Попробуйте и вы ощутить удобство нарядов азиатской царицы. Примерьте брюки чуть выше щиколотки и дополните их укороченным платьем или туникой.

Алена Попова, стилист:

Есть такая интересная штука, которую и платьем особо не назовешь. Здесь прослеживается движение к вещам универсальным, практичным. У меня в руках и платье, и топ.

Алена Попова, стилист:

Топ-майка уже с интегрированным к нему специальным украшением, в котором подобран правильный оттенок к жемчугу.

А здесь, если мы посмотрим, дизайнер поиграл с молочным оттенком.

Военная форма удержала свои позиции. И милитари все еще находится в авангарде модных рядов.

Алена Попова, стилист:

Плащ рожден из военной формы.

А если кто-то захочет надеть эту мини-юбку на узкие брюки, это совершенно не будет противоречить моде.

А для женственных акцентов – плотное кружево. Оно невероятно дорогое – кропотливая, ручная, дизайнерская работа. Элегантность в единственном экземпляре. Имя ему – «решелье». Удивительно изящное и игривое.

Алена Попова, стилист:

Оно есть в этом платье, этом топе.

Конечно, для нас это не экзотика, это элемент нашего фольклора, национальных особенностей. Здесь нет ничего такого, о чем надо кричать как о некой революции.

Так или иначе, мода время от времени ностальгирует, тяготеет к ручному, домашнему, индивидуальному. Все это так происходит, потому что в последние пять-шесть лет мода оторвалась от того, с чего начиналась. Столь востребована дизайнерская мода, кружева, отделки.

Пастель – хит для любой девушки. А жемчужные отделки всегда лидируют в рейтинге популярности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что уже говорить, когда они воплощены в мягком трикотажном платье с эластаном.

Алена Попова, стилист:

Все очень хорошо и практично. Это платье можно носить также и как топ, и как домашнее неглиже.

Среди принтов выделяются полоски и букеты из самых невероятных цветов.