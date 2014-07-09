Мода-2014. Модные тенденции лета: джинс, полоска, яркие принты и цветущие бутоны

«Что же надеть»? С этим вопросом просыпается каждая девушка. А летом выглядеть ярко хочется вдвойне. Как быть модной и оставаться стильной всегда!? Летнюю классику изучаем вместе.

Когда город превращается в ароматный сад, так и хочется «расцвести» вместе с ним! Прекрасные бутоны распускаются на легких платьях во всю силу. На подиумах от лета к лету цветочный принт один из фаворитов. Невероятно женственный и воздушный рисунок позволяет почувствовать себя прекрасной феей в большом городе. Однако в «благоухающей долине» есть свои правила, здесь главное не переборщить! Так, на летящих тканях лучше всего будут смотреться крупные соцветия, они хорошо читаются. Но не приторных оттенков, лучше выбирать нежный рисунок, словно размытая акварель.

Ангелина Патрей, стилист:

Женщинам постарше подойдут варианты с черным фоном цветка и более пышными бутонами. Если говорим о женщинах помоложе, то здесь лучше выбирать светлый тона на фоне и не распустившиеся бутоны. Цветочный принт может быть использован самостоятельно в одной детали – это может быть сумочка-клатч, туфли, рубашка с цветочным принтом. Если мы выбираем платье в пол полностью украшенное цветочным принтом, остальные детали лучше оставить более спокойными, мы можем продолжить какой-то красивый оттенок в туфлях, акцентным вариантом в клатче, но не продолжать цветочную тематику.

Комфортно, модно, универсально. Лето немыслимо без джинса. Этот тренд без возраста, который всегда позволяет выглядеть современно и интересно. Хитовыми моделями стали свободные джинсовые комбинезоны и сарафаны, а-ля подросток. Их идеально дополнят простые майки, рубашки или полоска, которая навеет о морской романтике. Добавьте сочных аксессуаров и радуйте окружающих! Невероятно популярна тенденция «мам-джинс» – свободные шорты, юбки и джинсы на высокой талии в духе 80-х. Стильно и сексуально! Импровизировать можно от повседневного образа до коктейльного!

Ангелина Патрей, стилист:

Джинсовые жилетки - огромное спасение для девушек, которые хотят слегка нивелировать зону плеч. Жилетки позволяют сделать образ более законченным, верхнюю часть более стройной, миниатюрной и интересной, тем самым объединить вместе спортивный и элегантный образ. К примеру, используя жилетку вместе с платьем, лучше всего будут сочетаться классические варианты – белый, черный, серый, мокко. Из акцентов лучше выбирать алые, бирюзовые оттенки.

Полоска – вечный жанр летней моды. Морская тема необходима в душном мегаполисе, как воздух, и, конечно, это лучший вариант для курорта. Популярной тельняшку сделала еще Бриджит Бардо, которая щеголяла в ней на большом экране! Однако с этим принтом нужно быть очень острожными! Все зависит от направления и частоты линий. Горизонтали, действительно, расширяют фигуру. Лучшим решением станет полоска в той области, которую мы хотим визуально увеличить, и наоборот. Большие полосы, свободный силуэт и летящая ткань также могут спасти положение и акцентировать на самом образе, а не на фигуре. Полнить могут и вертикали!

Ангелина Патрей, стилист:

В данном случае лучше сыграть на диагоналях, например, надеть поясок, который сделает образ более диагональным либо заменить полоску на другой вариант. Диагонали всегда будут вытягивать лучше, чем просто прямая полоска вертикали. Если мы говорим о более насыщенных вариантах: пример – тельняжка. Здесь отличным вариантом станет более контрастное дополнение – красная юбка, бордовый вариант, темно-синий, они всегда будут отлично сочетаться. Если мы хотим более спокойные варианты, лучше продолжить цвета, которые мы имеем в полоске – черно-белая полоска, черные и белые цвета. Если серо-розовая, пускай весь остальной наряд поддерживают серую и розовую гамму.