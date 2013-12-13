Какие аксессуары выбрать для корпоратива и новогоднего вечера? Стильные советы от белорусского дизайнера Екатерина Прус-Анискович

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Новости Беларуси. О магии украшений всегда говорила Коко Шанель. Броские или скромные украшения всегда преобразят даже самый обыкновенный наряд. Порой именно аксессуары создают ваш стиль и создают привкус от всего образа. Если с драгоценностями не прогадаешь, то бижутерия, как и настоящий парфюм, требуют особой концентрации и интуитивного чутья.

Килограммы стальных колец и гаек, паутинки из жемчуга, благородных камней и ярких веревок, - в руках этой хрупкой девушки превращаются в оригинальное колье. Идею брутального материала дизайнеру Екатерине Прус-Анискович подсказало время. Креативную находку оценили по достоинству. Совсем недавно увесистые ожерелья красовались на подиуме белорусской недели моды.

Екатерина Прус-Анискович, дизайнер:

Занимаюсь аксессуарами всю свою сознательную и бессознательную жизнь. Мне как в детстве дали иголку и нитку, так я этим и занимаюсь. Работа с гайкой пришла спонтанно. Был тренд на воротнички, массивное колье и я захотела сама что-нибудь сделать, на тот момент самым доступным из материалов была гайка.

Свои украшения молодой дизайнер никогда не дублирует и постоянно экпериментирует с формой. От серии огненных драконов и праздничных украшений, до черной мглы - за каждой стихией своя философия.

Екатерина Прус-Анискович, дизайнер:

На данном этапе у меня очень много черных колье, потому что моей предпоследней коллекцией была серия аксессуаров «мгла». У меня, допустим, мгла ассоциируется с холодом, колкостью, с чернотой, поэтому для нее были выбраны темные цвета.

Широкое колье - хит европейской уличной моды. Тенденция давно доказывает, что ожерелье перекочевало из вечернего гардероба в повседневный. И весьма органично смотрится в стиле «кэжуал».

Для того, чтобы не переборщить с аксессуарами, нужно учитывать каждую деталь.

Екатерина Прус-Анискович, дизайнер:

Если вы надеваете яркий браслет, лучше на нем и остановиться, максимум - дополнить образ небольшими сережками. Если выбирается крупное колье, то на нем тоже желательно остановиться. Нужно не забывать про вырез и длину колье. В зависимости от этого, выбираем прическу.

Не бойтесь играть с аксессуарами. Для того, чтобы чувствовать стиль - необходим особый дар. Воспитывать его тоже можно, было бы желание, сообщили в программе «Утро» на СТВ.