Директор кафе Елена Сачивко - обладательница самых длинных волос в Беларуси

Новости Беларуси. Обладательницей самых роскошных волос стала минчанка, директор одного из столичных кафе-клубов Елена Сачивко.

Наталья Галезник, организатор конкурса:

Целью конкурса было показать красоту наших девушек и найти обладательницу самых роскошных, длинных и при этом натуральных волос. В конкурсе приняли участие более 50 девушек.



Длина волос победительницы конкурса составляет около 1,2 м. По ее мнению, чтобы отрастить длинные волосы, должна быть хорошая генетика. Но необходимо и ухаживать за волосами, причем у каждого этот процесс индивидуальный. В частности, Елена Сачивко подстригает волосы раз в год по 10 см на протяжении 15 лет.

Елена Сачивко:

За месяц у меня уходит 2 расчёски. Они просто ломаются. А с распущенными волосами хожу очень редко, потому что по работе и в жизни это немножко мешает.

В подарок от организаторов конкурса она получила сертификат на Br500 тыс. на услуги по уходу за волосами.

Анна Бобрик, стилист по прическам:

Самая главная тенденция и в прическах, и в макияже - это максимальная естественность и здоровый вид. Также хотелось бы отметить, что лак для волос на прическе смотрится не очень красиво. Нужно сделать так, чтобы казалось, что вы просто закололи прическу руками. Сейчас очень модным стал эффект выгоревших волос. Также полезно использовать различные оздоровительные маски. Важным было и остается здоровое и правильное питание. Среди стилистов распространены суеверия: даже профессиональный парикмахер советует стричь волосы на растущую луну.