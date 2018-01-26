Взгляд: Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии.

Деревенские предания о поиске клада с помощью цветущего папоротника справедливо воспринимаются как сказка – папоротники не могут цвести просто по определению. Однако растения действительно могут показать, где зарыт клад. Точнее – полезные ископаемые на миллиарды долларов.

Еще римские авторы I века нашей эры Юний Коллумела и Плиний Старший обращали внимание на свойства земли при насаждении виноградников и других культур. Римский же архитектор Витрувий Поллион в своих сочинениях составил список растений, которые указывают на подземные воды. А наш соотечественник Александр Радищев, помимо «Путешествия из Петербурга в Москву», оставил и работы типа «Записки путешествия в Сибирь», посвященные взаимосвязи растительности и почвы: «Где растет дуб, клен, вяз... там земля добра».

В общем, с помощью растений можно найти многое: золото, серебро, платину, нефть, алмазы, изумруды. Например, буйно растущий шиповник говорит об избытке солей меди, железа и мышьяка. Богатые урожаи кукурузы свидетельствуют о золотых жилах. Пресловутый папоротник очень любит магний и разрастается на его залежах до небывалых размеров.

В Якутии деревья и кустарники над залежами алмазов выглядят гораздо лучше, чем те, что растут тут же на известняках. Когда ищут никель, обращают внимание на окраску и размер растений: если более низкое, чем обычно, и с узкими синеватыми листьями – это верный признак никелевых руд. Если же растения, наоборот, больше обычного, а их листья красно-бурого или буро-черного оттенка, ищи внизу залежи меди.

Однажды на побережье Каспийского моря геологи обратили внимание на огромные сорняки, будто их кто-то специально культивировал. Копнули немного – и ударила нефть. В небольших количествах она действует на некоторую растительность как удобрение.

А на урановых рудах привычные березы и тополя начинают мутировать и видоизменяться. Например, листья становятся бледно-зелеными с желтовато-бурым оттенком, цветы вырастают бесплодными, кустарники начинают виться. Вывод напрашивается сам: растения-индикаторы – это простейший способ выяснить местоположение ядерных ракет шахтного базирования, заводов по производству ядерного оружия и много чего еще.

Не без участия военной разведки возник даже целый подраздел науки – индикационная геоботаника, которая изучает как раз растения-индикаторы. В свою очередь она разделяется на направления: индикация почв (педоиндикация), индикация горных пород (литоиндикация), гидроиндикация, индикация мерзлотных условий, индикация полезных ископаемых, индикация естественных процессов, индикация антропогенных процессов.

Владея этим объемом знаний, даже по спутниковой фотографии территории потенциального противника можно многое узнать о доступных ему полезных ископаемых, о рудниках, о запасах пресной воды, о проходимости дорог и о подземных хранилищах. Если у потенциального противника нет никеля, магния, алюминия, вольфрама и молибдена, можно навязать ему блокаду соответствующих товаров, чтобы армия лишилась качественной брони к танкам, бронебойных снарядов к пушкам и так далее. А виноваты во всем будут предательские растения, причем самые обыкновенные.

Но по-настоящему головокружительные возможности в области военной разведки и вооружений открывают их генно-модифицированные вариации. И Пентагон не случайно запустил вроде бы нетипичную для своей сферы деятельности программу «Улучшенные технологии растениеводства».

Нужно понимать, что растения приняли привычный для нас вид под воздействием конкретных условий окружающей среды. Если поменять эти условия, изменятся и растения. Общеизвестные красные помидоры могут быть и черными, и синими, и белыми, а кукуруза – не только золотой, но даже фиолетовой. В общем, эту естественную сигнальную систему природа создала задолго до нас, а люди всего лишь ее заметили и теперь пытаются приспособить под собственные цели.

Допустим, мы модифицировали определенный сорт травы на индикацию взрывчатки. Если на территории есть ВВ, трава буйно разрастается, и чем больше взрывчатки, тем сильнее и выше трава. Если ВВ же отсутствует, трава чахнет. Засеяв такой модифицированной растительностью поля, можно почти сразу определить, есть ли на территории мины и в каком количестве: трава будет буйно расти точно над ними.

Похожим образом обстоят дела с радиацией. Модифицированное растение вроде борщевика Сосновского может убить любого конкурента в природе, но при наличии радиации – погибает само. Высадив семена в подозрительных местах, разведка выяснит, есть поблизости ядерные объекты или нет.

Можно создать целый каталог таких растений-индикаторов, определяющих степень загрязнения воздуха, воды, почвы, наличие химикатов или электромагнитного излучения и так далее. Высаживая индикаторы на территории противника и наблюдая со спутника за результатами, придется учитывать множество факторов – от практики сельского хозяйства до наличия вредителей, но сделать на них поправку не так уж и трудно.

Потому создание специальных растений-сенсоров – задача, под которую Пентагон готов выделить значительные средства, будучи заинтересован (как следует из тендера) в выявлении химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, а также электромагнитных сигналов.

Все это – далеко не предел растительных возможностей. Вроде бы обычные зеленые насаждения способны быть не только шпионами, но и оружием.

Со школьной скамьи всем известно, что все параметры будущего организма закладываются в эмбриональном состоянии. Но, в отличие от человека или животных, эмбриональное состояние у растений длится на протяжении всей жизни, потому деревья вдруг съеживаются до размеров кустарника, а трава вырастает выше деревьев. И если человек получает свое тело только однажды, то растения могут меняться бесконечное число раз.

В этом кроется главный секрет гибкости растительного мира. Практически любое растение может стать ядовитым или лекарственным. И если ученые модифицируют его так, чтобы оно, например, вызывало задержку в умственном развитии, мы получим оружие принципиально нового типа. Поставляя потенциальному противнику пшеницу, рис, ячмень и другие продукты, уже через поколение можно превратить его страну в территорию, населенную вырожденцами. Для такой войны не нужны ни танки, ни ракеты – достаточно прикладной ботаники и развитой торговли.

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) видит в программе генной модификации растений большой потенциал. И в этой связи нам необходимо держать руку на пульсе.

Источник: ВЗГЛЯД

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