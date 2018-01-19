The Best Brain Possible: Как письмо исцеляет вас и развивает ваши способности

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Вероятно, вам известно по собственному опыту, что выражение чувств словами – в ходе консультации со специалистом, дружеской беседы или изложения их на бумаге – улучшает самочувствие. До сих пор мы не могли дать этому внятное объяснение. Последние исследования показывают, что письмо во многом может помочь мозгу и телу.

Польза от письма для мозга и тела

Выражение эмоций через письмо ведет к положительным психологическим изменениям, таким как улучшение настроения, общего благополучия, снижение уровня стресса и ослабление некоторых симптомов депрессии. Среди положительных физических изменений можно перечислить снижение кровяного давления, улучшение работы легких и печени и сокращение времени, проводимого в больнице. В частности, исследование мозга, проведенное психологами Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, показало, что выражение чувств словами в устной или письменной форме снижает активность миндалевидного тела (эмоционального центра мозга) и задействует отдел, отвечающий за мышление. Данное свойство может снижать уровень печали, гнева и боли.

Другое исследование предполагает, что выражение эмоций на письме также может оказывать положительное физическое и психологическое влияние на людей путем улучшения иммунной функции. В ходе проведенных тестов письмо значительно улучшило показатели физического здоровья, психологического благополучия и общего функционирования.

Исследователи Мичиганского университета установили, что простое изложение чувств в письменном виде перед волнительным заданием помогло пациентам с хроническим беспокойством выполнить его эффективнее. Мозг проявлял меньшую активность и задействовал меньше ресурсов.

Как показал ещё один эксперимент, письменное изложение чувств после травмирующего события способно облегчить исцеление физических ран. Участники эксперимента, которым было задано вести дневник, восстанавливались быстрее тех, кого попросили воздержаться от какого-либо описания собственных чувств.

В книге Your Brain on Ink авторы объясняют, как вы можете использовать письмо, чтобы задействовать мыслительный отдел мозга и успокоить парасимпатическую нервную систему для произвольного управления нейропластичностью и перенастройки мозга.

Согласно исследованию, использование ручки или карандаша для записи мыслей на бумаге способно помочь удержать в памяти излагаемую информацию. Если вкратце, то рукописное письмо заставляет мозг работать с данными, повышая его способность обрабатывать и сохранять информацию.

Целебная сила письма

Помимо всех вышеперечисленных преимуществ письма мы знаем, что это попросту приятно.

В мире, полном хаоса и сумасшествия, письмо – это способ придать смысл бессмысленным вещам. Способ обрести хоть какой-то контроль там, где обычно у нас его нет.

Когда мы не знаем, что еще можно сделать, изложение слов на бумаге ощущается как нечто вещественное, реальное – как минимум, мы что-то делаем. Когда мы не в настроении говорить с кем-либо, письмо может стать нашим голосом. Оно помогает нам познавать и выражать эмоции. Письмо – это способ очиститься от боли и страха, записывать достижения или следить за прогрессом.

История Дебби Хэмптон (автора статьи)

«После того, как брат, которого я опекала, умер от СПИДа, после разрыва брака, длившегося 18 лет, после долгих лет неверных ходов и неудач, я попыталась убить себя в июне 2007 года.

После недели в коме я очнулась с серьезным повреждением мозга. (С полной историей можно ознакомиться здесь.) Благодаря решимости, усердию и дисциплине, совмещенными с чтением, самоанализом, консультациями и новым образом действий, с помощью чуда нейропластичности я постепенно излечилась психически и физически.

В рамках лечения я начала писать о своем опыте и чувствительных вопросах вроде депрессии, суицида и психических расстройств. Выкладывая без утайки все, как есть, я обнаружила, что много людей понимали меня и сострадали. Делясь своими мыслями и исцеляясь, я начала чувствовать, что сбрасываю груз, который несла долгое время. Написав мемуары, я будто оставила боль позади, в написанных словах, и больше не тащила ее за собой».

История Корри

«В течение многих лет письмо структурировало мой день. Оно было тем, ради чего я вставала по утрам, делала повседневные дела и привносила что-то в мир, с которым я больше не чувствовала связи. У меня была клиническая агорафобия и сильная депрессия. Мои страхи и болезни настолько истощили меня, что мне была присвоена инвалидность. Я начала сильно скучать. Мне была нужна отдушина, а все идеи для романов просто занимали место в голове.

Я решила попробовать написать книгу, не имея ни малейшего понятия о том, как это сделать. Однако тогда единственное, что было важно – это желание. Я уселась прямо в пижаме и начала печатать. Это было здорово! Чудесные ощущения. Письменная деятельность облегчила нарастающее давление. Я генерировала идеи и записывала их так быстро, как только могла. Все эмоции и страхи нашли выход в письме: из-под моего пера за год вышло пять романов.

К сожалению, осознания, что у меня хватает энергии и способностей для того, чтобы писать рассказы, было недостаточно, чтобы предотвратить попытку самоубийства, которая привела к коме и повреждению мозга. После этого ему потребовалось какое-то время, чтобы научиться фокусироваться в достаточной мере для хотя бы двадцати минут чтения или письма. Я знала, что мне придется работать каждый день для восстановления психической выносливости и творческих способностей до прежнего уровня. Я также помнила, что письмо было важной частью моей жизни, стоящей усилий – словно друг, присутствия которого так не хватало.

Я нашла более здоровые способы справляться с мыслями и эмоциями, и, по мере того, как я выздоравливала, мое отношение к письму развивалось и менялось. Оно стало чем-то вроде физической медитации. Недавно вышла моя новая книга. Конечный результат – это по-прежнему убийственное урбанистическое фэнтези, научно-фантастический роман. Теперь письмо для меня – это способ общения с миром, от которого я пряталась так много времени. Быть настоящей в произведениях для меня теперь важная возможность общаться с людьми вместо того, чтобы избегать их. Мне кажется, это удивительно и вдохновляюще».

История Эллен

«За последние 4,5 года я написала порядка 1,5 млн слов для утренних газет и еще набирала около 1000 в свободном режиме почти ежедневно. Это дало возможность осветить все, что могло заслуживать моего внимания. Я довольно рано осознала свою склонность к аналитике, проявляющуюся даже на письме. После этого я часто задавала себе вопрос: „Как я себя чувствую сегодня?", который удивительным образом менял тональность и глубину происходящего. Это простое упражнение помогло мне пройти через многое: переезд из Великобритании в Таиланд, проблемы в отношениях, ежедневные раздражители и, что важнее всего, проблемы со здоровьем.

У меня устойчивые хронические боли, болезнь Крона, и, несмотря на то, что в основном я не высовываюсь и справляюсь со своими делами, некоторые дни выдаются особенно сложными.

Письмо помогло мне перенести все эмоциональные переживания. Поняв тонкости своих чувств, я могу определить, откуда они взялись, являются ли они мимолетными эмоциями, которые я могу отпустить, либо это нечто, требующее действий или беседы с кем-то – беседы, складывающейся намного лучше за счет того, что я уже обработала информацию письменно. Обычно я перечитываю свои заметки раз в три месяца, и если что-то повторяется, значит, на это нужно обратить внимание».

Три способа начать терапевтическое письмо

Неважно, как вы пишете или что вы пишете. Нет ложного пути. То, что вам кажется верным, является верным для вас. Важен сам процесс. Какой бы метод вы ни выбрали, он может вам помочь. Вот несколько вариантов, как начать:

1. Пишите каждый день

Автор книги «Путь художника» Джулия Кэмерон рекомендует то, что она называет «утренними заметками»: письмо от руки без сокращений каждое утро. Эллен упоминала об этом в своей истории. Думаю, что упражнение изначально предназначалось для писателей, однако оно будет полезным для каждого, кто его выполняет.

2. Ведение дневника

Другая методика – это ведение дневника благодарности. Например, каждый вечер перед сном или каждое утро сразу после пробуждения вы записываете три-пять вещей, за которые вы благодарны. Наукой доказано, что чувство благодарности имеет положительный физический и психологический эффект.

3. «Утечка мозга» или запись потока сознания

В статье «Упражнение „Утечка мозга": Как запись потока сознания поможет избежать мыслительной перегрузки» сообщается:

«Упражнение „Утечка мозга" очень простое. Возьмите два листа бумаги, ручку и пишите все, что приходит вам в голову, пока листы не будут исписаны полностью.

Задача упражнения – записывать мысли в режиме реального времени по мере их появления. Не ждите. Не исправляйте. Не делайте повторных попыток. Пишите все, что появляется в вашей голове, даже если это простое „я не знаю, что сейчас написать".

Продолжайте и продолжайте, пока два листа не закончатся».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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