The New York Times: Расстрел во флоридской школе и почему США стали самым опасным местом для детей

Как показывают опубликованные в журнале Health Affairs результаты последних исследований, Соединенные Штаты стали «самым опасным местом для детей среди богатых стран». Менее почетное звание трудно себе представить.

Особенно пугает, что приобрели мы его относительно недавно. В 1960-х годах детская смертность в Америке была даже немного ниже, чем в других странах с высоким достатком. Однако с тех пор многое изменилось:

1. Прочие страны намного успешнее, чем США, сокращают младенческую смертность. Причины нашего отставания в этой области точно не известны, но, по-видимому, оно связано с недостатками американской системы социальной поддержки.

2. Прочие страны сумели сильно уменьшить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий – а именно от них особенно страдают подростки. Как я недавно писал в одной из своих колонок, Соединенные Штаты с легкостью могли бы тоже ее уменьшить, но этого не делают.

3. Соединенные Штаты охвачены настоящей эпидемии смертей от огнестрельного оружия. Нигде больше этого фактора практически нет. Согласно опубликованной в Health Affairs статистике, уровень смертельного насилия с применением огнестрельного оружия в Америке в 49 раз выше, чем в других богатых странах.

Вероятно, вы уже знаете, что вчера в Южной Флориде погибли не меньше 17 человек, в основном старших школьников. Скорее всего, вы успели услышать множество бесполезных соболезнований. Но вот вам правда о случившемся: дело в том, что убитые вчера во Флориде подростки имели несчастье вырасти – попытаться вырасти – в стране, которой было наплевать на их жизни.

Давайте, чтобы почтить их память, не позволим нашему гневу по этому поводу угаснуть, пока не прекратятся бессмысленные смерти детей.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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