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Работорговля: наиболее распространенный вид торговли в странах Сахары и Сахеля

06 января 2018 15:04
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Отсутствие стабильности и безопасности, продолжительные гражданские войны и доступность оружия в странах Сахары и африканского Сахеля со временем стали причиной того, что этот стратегически важный регион впал в анархию. Он стал плодотворной почвой для международных террористических организаций, которые получают доходы от наркоторговли, контрабанды и работорговли, несмотря на все попытки изменить ситуацию.

Огромные прибыли

Усилия стран региона и западных держав, прежде всего, Франции и США, по борьбе с терроризмом, контрабандой и вовлеченными в нее организациями в зоне Сахары и Сахеля не увенчалась успехом. Напротив, все попытки привели к активизации деятельности этих незаконных формирований и их распространению на территории новых стран, границы которых до недавнего времени надежно охранялись.

# Международная политика

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