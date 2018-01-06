Работорговля: наиболее распространенный вид торговли в странах Сахары и Сахеля

Отсутствие стабильности и безопасности, продолжительные гражданские войны и доступность оружия в странах Сахары и африканского Сахеля со временем стали причиной того, что этот стратегически важный регион впал в анархию. Он стал плодотворной почвой для международных террористических организаций, которые получают доходы от наркоторговли, контрабанды и работорговли, несмотря на все попытки изменить ситуацию.

Огромные прибыли

Усилия стран региона и западных держав, прежде всего, Франции и США, по борьбе с терроризмом, контрабандой и вовлеченными в нее организациями в зоне Сахары и Сахеля не увенчалась успехом. Напротив, все попытки привели к активизации деятельности этих незаконных формирований и их распространению на территории новых стран, границы которых до недавнего времени надежно охранялись.

Появились новые формы преступной деятельности, но работорговля представляет собой наиболее острый вызов для властей стран региона ввиду того, что это явление, наряду с торговлей оружием, наркотиками и нелегальной миграцией, связано с терроризмом и организованной преступностью. Эта незаконная деятельность, осуществляемая террористическими группировками, приносит людям внушительные по меркам бедных стран региона доходы. В то же время власти этих государств не имеют достаточных средств для борьбы с преступностью и защиты населения от этой угрозы.

Некоторое время назад руководитель управления по делам миграции и контролю границ Марокко от имени Министерства иностранных дел заявил о том, что организации, которые МВД охарактеризовало как «террористические», стали практиковать торговлю людьми, выручая с нее 175 миллионов долларов ежегодно. В речи, с которой Халед Аз-Зервали выступил во вторник в рамках 35 сессии глав законодательных учреждений стран Центральной Америки и Карибского бассейна, которая проводилась марокканским парламентом с 14 по 16 ноября, сообщалось следующее: «Террористические организации, действующие в регионе Сахары и Сахеля, занимаются контрабандой табачных изделий и кокаина, а также практикуют захват заложников». Халед Аз-Зервали также добавил, что вышеупомянутая зона стала благоприятной почвой для распространения преступных сетей, которые пересекаются с другими террористическими группировками в регионе.

Площадь региона африканского Сахеля достигает более десяти миллионов квадратных километров, из которых 64% приходится на засушливую пустыню, а оставшиеся 30% представляют собой земли, пригодные для земледелия. На этой территории проживает примерно 100 миллионов человек, являющихся представителями различных племен, рас и языковых групп. Наиболее распространенными здесь являются французский, арабский и берберские языки, а также наречие хассания и местные африканские диалекты. В то же время следует отметить, что этот регион считается одним из беднейших в мире, несмотря на то, что здесь имеются природные ресурсы.

Торговля людьми рассматривается как одно из опаснейших явлений, быстро распространившееся в первом десятилетии XXI века и ставшее самым выгодным видом торговли в регионе. Работорговля стала привлекать как местных, так и зарубежных дилеров денежными ресурсами, развитостью путей сообщения и связи в этой сфере. Развитые сети значительно упростили членам террористических, сепаратистских группировок и бандформирований доступ к деньгам.

Некоторые геополитические данные указывают на то, что регион Сахары и Сахеля в силу своей специфики стал стратегически изолированным и превратился в идеальную транзитную зону для всех видов запрещенной торговли, от работорговли до торговли оружием и наркотиками, ввиду сложности осуществления надзора в этой области.

Общий оборот в работорговле оценивается в миллиарды долларов. Ее жертвами становятся мужчины, женщины и дети, которых похищают и принуждают заниматься унизительным трудом на пользу работорговцев. Для мужчин это означает принудительный труд в нечеловеческих условиях, где трудовые права не соблюдаются. Для женщин — это домашняя работа, которая, по большому счету, не отличается от рабства, а также сексуальная эксплуатация и работа в публичных домах. Детей же заставляют попрошайничать, делают из них уличных торговцев или уводят в сексуальное рабство. Отсюда некоторых рекрутируют в вооруженные формирования, иногда в организованные армии, иногда — в отряды, сражающиеся с этими армиями.

Причины

Существует множество факторов, которые привели к хрупкости положения и нестабильности в регионе. Одна из них заключается в том, что границы в обусловлены не географией, а наследием колониализма, поэтому их трудно контролировать. Наряду с этим, страны региона испытывают множество внутренних проблем, таких как гражданские войны, конфликты на расовой почве, которые иногда перерастают в сепаратизм, а также восстания и военные путчи. Эти факторы принесли значительный вред как стабильности и безопасности в этих странах, так и чувству идентичности и принадлежности к государству. Это, в свою очередь, привело к слабости национального единства и желания приносить пользу своему региону, племени или представителям расы, и негативно отразилось на социальной структуре и экономической деятельности.

Кроме того, стратегическое положение региона считается одной из наиболее важных причин, которые привели к разрастанию террористических организаций и нелегальной деятельности. На протяжении всей истории регион Сахеля и Сахары был путем следования торговых караванов в различных направлениях. Такое же положение регион занимает и в нынешнем веке, опираясь на традиционные социальные структуры, племенной строй, расширенные семьи и негласные договоренности с органами безопасности и таможней.

Наряду с экономическими проблемами, с которыми регион сталкивался на протяжении последних двух десятилетий ХХ века, политические перипетии и неспособность ряда стран региона защитить свои границы и установить над ними контроль, на нелегальную торговлю наркотиками, оружием и людьми повлияла активизация деятельности вооруженных группировок и контрабандистов. Не нужно забывать и о роли западных сил, действующих в регионе, в первую очередь США и Франции. В борьбе между этими странами за нефть, газ и различные металлы, пренебрежение интересами коренного населения вылилось в то, что народные волнения стали использоваться как инструмент, а это, в свою очередь, привело к распространению оружия в регионе.

Путь контрабанды

Появление каналов международной контрабанды в регионе Сахеля и Сахары связано с использованием покойным ливийским лидером Муммаром Каддафи традиционных путей следования караванов, которые контролировали туареги и племена Азавад и которые простирались от юга Ливии до востока Мавритании и севера Мали. Эти пути использовались для поставок оружия, провианта и техники фронту ПОЛИСАРИО. В 80-90-е годы через этот коридор стала производиться контрабанда продовольствия, бензина из Алжира и Ливии, а города Гат и Катрун (в Ливии), Джанет и Таманрассет (в Алжире), Агадес (в Нигере), Кидал, Гао, Тимбукту (в Мали) стали процветающими центрами торговли контрафактом из Ливии и Алжира. Гражданская война в Алжире заставила алжирскую армию установить контроль над контрабандными путями и границами, в результате чего нелегальная торговля значительно сократилась на пять лет, несмотря на то, что активно существовала с 2006 года.

С 2006 по 2011 годы по этим каналам прошло 93% всего объема наркотрафика, следующего из Латинской Америки в Европу, после того как наркодилеры Боливии, Колумбии и Перу стали ориентироваться не на Северную Америку, а на Западную Европу в связи с введением жестких мер безопасности в США. Эти меры значительно сократили приток наркотиков, в особенности, кокаина, в Северную Америку. В свою очередь, такие страны, как Гвинея-Бисау, Мавритания, Мали, Сенегал стали основными центрами на пути следования контрабандных наркотиков в Европу через порты Марокко, Алжира и Ливии.

В этот же период в регион стали проникать террористические группировки. Согласно данным разведки, район протяженностью в пять тысяч км, включая восток и север Нигера, восточные и северные территории Мали и юго-восток Мавритании, находился под полным контролем джихадистов, особенно на севере и востоке Нигера и Мали, в которых центральная власть слабо контролирует отдаленные районы. В то же время, значительная часть пустынных территорий вообще неподконтрольна государству.

После падения режима Каддафи в 2011 году, в Европу через Ливию хлынул поток нелегальных мигрантов, многие из которых были связаны с террористическими группировками в Сахеле и Ливии. Вместе с тем возрос и объем наркотрафика. Перевозиться стал не только кокаин из Латинской Америки, но и героин из Афганистана, поступающий через Иран, Йемен, Сомали, Танзанию и Кению частично на африканские рынки в ЮАР и Нигерии, частично, через Судан, Чад, и Ливию — в Европу.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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