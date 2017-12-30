Focus: Что на самом деле женщины думают о мужчинах. Новогодние признания

Машины, заработная плата, волосы и юмор. И почему женщинам нравятся не только мужчины старше их самих, но и мужчины с крепкими мышцами? Углубимся в мир науки, чтобы прояснить вопрос, решающий все в жизни каждого мужчины: что на самом деле думают женщины?

…о деньгах

Мужчина как кормилец – извините, дорогие миллионеры, – это историческая модель, снятая с производства. 58,8 % женщин Германии совершенно безразлично, сколько денег каждый месяц приходит на его счет – пока есть любовь.

Согласно исследованию TNS Emnid, лишь 18,4 % женщин хотят, чтобы их партнер зарабатывал примерно столько же, сколько они. И примерно так же мало женщин придерживаются классической точки зрения, согласно которой мужчина должен приносить в дом гораздо больше денег. Здесь речь идет в первую очередь о женщинах старше 50 лет на западе Германии.

…о машинах

Производит ли крутая тачка впечатление на женщин? Да, именно так. Научные сотрудники Уэльского университета Кардифф сажают одного и того же мужчину сначала в «Бентли Континентал» (Bentley Continental), а потом в «Форд Фиесту» (Ford Fiesta). Результат: женщины явно находят мужчину в Бентли более привлекательным.

…о порно

Согласно опросам, включая анонимные, порно смотрят гораздо меньше женщин, чем мужчин. Потому что они не так быстро возбуждаются, как мужчины? Нет, потому, что в откровенных фильмах уделяется больше внимания женскому телу, а не мужскому. В то время как мужчины, как показывает исследование института имени Кинси университета Индианы, больше интересуются противоположным полом.

И эти женские тела в большинстве порнофильмов показаны в соответствии с мужскими желаниями. «В порнофильмах в основном фигурируют мужские фантазии, в них женщин показывают как объект похоти», – говорит культуролог Коринна Рюккерт (Corinna Rückert). Иначе гораздо больше женщин интересовались бы порнофильмами.

То, что блондинка, приехавшая в автомастерскую, в качестве приветствия занимается оральным сексом с механиком, не кажется женщинам сексуально привлекательным. «Желание женщины должно занимать главное место», – говорит Рюккерт. Блондинка в фильме должна быть очень испорченной. Точно так же, как в жизни.

…о волосах

Борода снова в моде? Нравится ли женщинам лысая голова? Нет, если иметь в виду сексуальные предпочтения немецких женщин. В прошлом году мы сами установили это, дав институту исследования общественного мнения Mafo.de поручение провести такой опрос.

Большинство женщин (54 %) наиболее привлекательными считают гладко выбритых мужчин. Лишь 7 % предпочитают причудливую бороду. Единственная часть тела, где мужчинам желательно иметь густую растительность, – это голова. Лысые мужчины нравятся лишь 9 % женщин.

…о размерах тела

Мы должны исправить свою ошибку: размеры имеют значение. Во всяком случае, размер нашего тела. Потому что даже эмансипированная женщина хочет видеть рядом с собой сильного мужчину. Возможно, это объясняет, почему 60 % женщин, согласно исследованию Emnid, хотят, чтобы мужчина был выше, чем они сами.

Лучше всего – на 6-10 сантиметров: за это высказались 21 %. Более 15 сантиметров одобрили лишь 13 %. Понятно, что нет никакого желания выглядеть странно, находясь рядом друг с другом.

…о возрасте

Вы нашли у себя седые волосы? Поздравляем! Вместо того чтобы расстраиваться из-за старения, лучше порадуйтесь новым сексуальным возможностям, которые открываются вам.

Такие психологи, как Ланс Воркман (Lance Workman) и Уилл Ридер (Will Reader), заявили еще несколько лет тому назад: женщины любят мужчин старше себя. У них больше опыта, они более уверены в себе и заслуживают доверия. Короче говоря, они – лучшие защитники. Психологи называют это эффектом Джорджа Клуни (George-Clooney-Effekt). Этот актер женат на женщине моложе его на 16 лет, адвокате по профессии.

…о первом шаге

Из-за равноправия! Когда речь идет о поиске партнера, различие между полами проявляется очень отчетливо. Потому что почти половина женщин (41 %), согласно опросу ElitePartner, ожидают, что мужчина сделает первый шаг и заговорит с женщиной.

Что касается предложения руки и сердца, распределение ролей еще более четкое: 0 % готовы делать предложение мужчинам, и только 2,8 % женщин вообще подняли бы этот вопрос. К этому выводу пришли научные сотрудники университета Калифорнии в исследовании 2010 года.

…об оргазме

Лишь чуть больше половины женщин (54 %) считают собственный оргазм признаком удавшегося секса. Это следует из опроса института Gewis. Довести женщину до кульминации – это искусство, и большинство рассчитывают на этот результат. Однако женщины проявляют снисходительность, когда это не получается.

Девять из десяти женщин когда-либо симулировали оргазм. Большинство из них (41 %), согласно исследованию Berliner Charité, поступали так, чтобы поддержать мужчину в его усилиях. Будьте добры – не торопитесь: случайная связь редко приводит к оргазму у женщин, но с ростом доверия он происходит чаще

…о любовных связях на стороне

Крепитесь. Чисто статистически шанс, что ваша партнерша вас уже обманывала, составляет 26 %. Но из хороших побуждений, как в 2013 году показал опрос института исследования общественного мнения Mafo.de по заказу Playboy. А вот интрижки на стороне под действием алкоголя происходят только с каждой пятой женщиной.

Чистое «желание чего-то нового», которое толкает 73 % неверных мужчин в чужую постель, возникает у женщин реже (57 %), главным образом в связи с упреком, что партнер изменился (52 %) и/или стал равнодушным в постели (13 %). Сексуальная неверность для женщин скорее связана с качеством отношений, у них все не так, как у всегда готовых мужчин.

…о дружбе с мужчинами

Кстати, о готовности: возможна ли платоническая дружба мужчины и женщины? В то время как 12 % мужчин в такой дружбе видят возможность в конце концов заполучить эту женщину (у женщин об этом думают лишь 3 %), почти половина женщин (47 %) рассматривают возникающий сексуальный интерес как проблему, которая может затруднить дружбу.

С точки зрения мужчин, это проблема и вполовину не так драматична (как раз 22 % мужчин видят это). Короче говоря, женщинам иногда было бы проще дружить с мужчинами. Но мужчины так не могут. Для них такая дружба примерно в три раза более утомительна, чем для женщин: они ожидают получить от этого вполовину меньше удовольствия. Таковы результаты исследования, проведенного университетом Висконсин-О-Клэр в 2012 году.

…о поцелуях

Для мужчин это скорее путь, который надо пройти, чтобы достичь цели (секс или решение конфликта). Для женщин уже сам путь является целью, а именно – выражение симпатии и желания. Поэтому неудивительно, что женщины с гораздо большей ревностью реагируют на объятия с другими.

Секс без поцелуев более привычен для мужчин, чем для женщин. Женщины целуются охотнее, чем мы, и при этом получают больше ощущений, как в 2007 году установили в своем исследовании психологи Университета Олбани.

…о мускулах

Женщин привлекает запах охотника каменного века, а мускулы им безразличны? На самом деле все не так, как звучит. Когда речь идет о быстром сексуальном приключении, мускулы как раз имеют значение, как в 2007 году установили психологи Университета Калифорнии. Другое дело – выбор будущего супруга и отца семейства: мускулистые мужчины не кажутся женщинам особо ответственными, в первую очередь потому, что женщины знают их по опыту коротких жарких любовных приключений.

…о планировании семьи

Мужчины, будьте готовы к времени «дом-офис-отцовство»: 93 % молодых немецких женщин хотят детей, 92 % стремятся быть финансово независимыми и делать собственную карьеру. Таковы результаты исследования, проведенного в 2013 году Научным центром социальных исследований Берлин.

…о теще

Вы уже сидите дома с малышом, и у вас новая проблема – ваша теща, которая знает все о вопросах воспитания? Почитайте, как психолог Кембриджского университета Терри Эптер (Terri Apter) несколько лет тому назад подвела итоги своего многолетнего исследования: у женщин – такие же отношения с матерями их мужчин. 60 % считают, что получили свекровь в нагрузку к браку.

…о власти и влиянии

Хоть бывший президент ФИФА, хоть бывший министр иностранных дел: красивые и явно более молодые женщины рядом с некоторыми мужчинами старше их по возрасту, видимо, считают, что эффект Джорджа Клуни не все может объяснить. Так играют ли власть и высокий общественный статус свою роль? Очень редко, считают женщины. Лишь для 2 % влияние и власть – это признаки мужчин их мечты. Это показал опрос, который в 2015 году провел институт исследования общественного мнения Mafo.de по заказу Playboy.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.