Оружие будущего сулит смертельные перспективы

В народе говорят – «всех не перестреляешь», и это святая правда. Производители боеприпасов сообщают о нехватке меди для патронных гильз и томпака для оболочки пуль. Пока все бегали с винтовками и берданками, проблем не возникало. Но сегодня, когда у каждого солдата автоматическое оружие и он поливает из него, как из лейки, металла уже не напасешься. Планета Земля просто не в состоянии обеспечить патронные заводы медью. И это при том, что многие люди до сих пор не вооружены.

Оружейники предвидели это давно и заранее пустились в поиски. Например, создали гильзы из стали с медным или лаковым покрытием. Не подходит – лак выгорает, скалывается и попадает в механизм. Пробовали производить в принципе безгильзовые боеприпасы. Тоже не сошлось: они возгорались прямо в патроннике ствола. На помощь пришли искусственные материалы – гильзу сделали из полиамида. Материал доступен и всем хорош, но есть один недостаток – при температуре свыше 250 градусов по Цельсию он плавится. Расстреливая коробку из 200 патронов, ствол пулемета нагревается до 360 градусов, а 400 выстрелов разогреют его уже до 520. В настоящем бою пулеметчик бьет, не жалея патронов, так что гильзы из полиамида ему не предложишь.

В этом году оружейники США тестировали гильзы из другого пластика – полиимида. Его максимальная рабочая температура – 400 градусов. Пока что это приемлемый показатель, а со временем должны появиться более прочные материалы. Ученые над этим работают.

Пули также претерпят существенные изменения уже в ближайшем будущем. Поскольку создатели бронежилетов достигли в последнее время невероятных успехов и пули со стальным сердечником стали чем-то вроде гороха, производители боеприпасов собираются перевести вооруженные и полицейские силы на пули из специального сплава порошков карбида, вольфрама и кобальта. Такой сплав убьет многие хорошие бронежилеты вместе с людьми, которых они защищают.

Сделано в России

Важные изменения произошли и с российской бронетехникой. Неудобный БТР-80 наконец-то заменит его более современный собрат БТР-87.

Бронетранспортеры предназначены для доставки личного состава на поле боя – в этом их основное призвание. Но кто-то решил, что солдату мало просто помереть – он должен перед этим помучиться. Всякий, кто десантировался из БТР-80 через боковые люки в каске, бронежилете, с РПГ-18 за плечами, с автоматом в руках и под огнем противника, никогда этого не забудет. Воистину: узки ворота, ведущие в рай.

Главная особенность БТР-87 – люки десантного отделения находятся на корме. Они квадратные и из них можно более-менее свободно вылезти. При этом во время боя солдаты спешиваются под прикрытием всей машины.

В носу бронетранспортера слева находится отделение водителя, справа – двигатель. За двигателем – боевое отделение с поворотной башней. Командир машины сидит за водителем и обозревает обстановку в триплексы своего люка.

Машина вооружена башенной пулеметно-пушечной установкой. «Главный калибр» – 30-мм автоматическая пушка 2А72, пулемет ПКТМ 7,62 мм и нескольких дымовых гранатометов. В башне установлен комплекс средств наблюдения и наведения. В остальном БТР – он и в Африке БТР.

Еще одна российская новинка – бесшумный электроцикл ИЖ, презентованный концерном «Калашников». По сути тот же мотоцикл, только с электромотором. Согласно задумке разработчиков, эта машина должна очень понравиться силам спецназа (если дадут бесплатно, то понравится, конечно).

В немецкой армии мотоциклы использовались для разведки, внезапного захвата мостов и переправ, захода в тыл противнику. На них врывались в города и деревни, сея панику среди неприятеля. Но бесшумный ИЖ больше похож на игрушку, на которой командир части может погонять на досуге.

Запас хода электроцикла на одной зарядке – 150 километров, скорость – 150–170 километров в час. Повис вопрос – куда на нем ездить в условиях реальной войны? С учетом возвращения в часть запаса хода хватит километров на 50, причем по дорогам. Но спецназ по дорогам не ходит, а по лесу или по горам на этом байке не наездишься.

Небо принадлежит роботам

Беспилотники сейчас не просто совершенствуются – меняется сама концепция их применения.

Все ударные дроны – это по сути беспилотные самолеты, поэтому им нужна взлетно-посадочная полоса. Если дрон – это тяжелая машина с вооружением на борту типа «Предатор», то и ВПП требуется приличных размеров – как под настоящий самолет. Теперь от самолетной концепции решили отказаться.

Концерн Northrop Grumman показал проект ударного БПЛА под названием Tern, первый прототип которого поднимется в воздух уже в 2018 году. Беспилотник Tern стоит на земле в вертикальном положении. Взлетает по-вертолетному. А затем ложится на крыло – и дальше летит уже как самолет. При этом его планируют вооружить так же, как и мощные. «Предаторы» с «Риперами».

ТТХ дрона Tern пока не заявлены. Можно предположить, что дальность его полета составит около двух тысяч километров. Основное место службы – Военно-морской флот, машина сможет взлетать с любого корабля. То есть любая американская посудина – хоть крейсер, хоть наливной танкер или контейнеровоз – можно превратить в ударный авианосец. Стоймя таких беспилотников можно разместить сколько угодно – только ракеты подноси с патронами.

БПЛА Tern пригодится и небольшим пехотным подразделениям, которые действуют в горах или в других районах со сложным рельефом. По сути, каждая пехотная рота может обзавестись собственной авиацией и больше не запрашивать авиаподдержку у вышестоящего штаба. Тем более что её не всегда допросишься.

Для самих ВВС США оружейники придумали одноразовых дронов-помощников. Все тот же концерн Northrop Grumman показал беспилотник Dash X. Этот многоцелевой БПЛА помещается в контейнере и подвешивается на самолет как боевая нагрузка. В случае надобности пилот ее отстреливает, беспилотник выпадает из контейнера, расправляет крылья, запускает мотор и приступает к выполнению задачи.

Скорость машины – 110 километров в час. Размах крыла – 3,65 метра. Продолжительность полета – 10 часов.

Dash X может нести любую полезную нагрузку. Умеет вести радиоэлектронную разведку, ставить помехи вражеским радарам, использовать тепловые ловушки, брать на себя вражеский огонь и так далее.

Два прототипа Dash X командование ВМС США уже протестировало и осталось довольно. Во время испытательного полета беспилотники в режиме реального времени обнаружили цели и корректировали огонь. Уже известно, что в 2019 году этими одноразовыми разведчиками будут пользоваться пилоты F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler.

Командование США рассматривает еще одну интересную идею: превратить все списанные самолеты F-16 в беспилотники и передать их в подчинение пилоту истребителя пятого поколения F-35. Идея действительно оригинальная – в итоге каждая машина F-35 получит мощный эскорт из истребителей предыдущего поколения. Чтобы справиться с этим роем, потребуются большие усилия. По приказу главной машины F-16 могут первыми вступать в бой, прикрывать F-35 от ударов ПВО противника, проводить разведку боем.

В теории выглядит прекрасно, все преимущества налицо. Но чего можно ожидать в реальном боевом столкновении, ясно не до конца. Управлять своим истребителем и еще тремя–пятью другими одновременно человеческих мозгов не хватит, придется задействовать «искусственный интеллект» (назовем эти алгоритмы так), тем более что ракеты ПВО и вражеские истребители летают на сверхзвуке. Пилоту в такой ситуации проще перекреститься, отдать штурвал компьютеру и ждать где-нибудь на Мальдивах, когда зарплата упадет на карточку.

Источник: ВЗГЛЯД

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