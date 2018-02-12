NRK: Десять Олимпийских игр, ставших политическими

Эксперт по Северной Корее Гейр Хельгесен (Geir Helgesen) думает, что Олимпийские игры в Южной Корее могут проложить дорогу к положительному политическому решению в остром корейском конфликте. Но Олимпийские игры становились ареной мировой политикой и раньше. Вот десять таких Игр.

1. Олимпийские игры в Германии в 1936 году – Нацистская пропаганда

Летние игры 1936 года описаны как продолжительный пропагандистский фестиваль для нацистской Германии Адольфа Гитлера. В 1931 году, за два года до прихода Гитлера к власти, страна получила право на проведение как летних, так и зимних Игр.

В августе 1936 года Олимпийский стадион в Берлине был заполнен красно-белыми флагами со свастикой. Изначально нацистская партия не хотела, чтобы евреи и черные могли участвовать в состязаниях, но ей пришлось уступить ультиматуму Олимпийского комитета.

Еще до Олимпийских игр Гитлер ввел в оборот понятие «арийский суверенитет». По иронии судьбы героем в Берлине стал афроамериканский спринтер и прыгун в длину Джесси Оуэнс, завоевавший в общей сложности четыре золотые медали.

На зимних Играх в Гармиш-Партенкирхене в том же году больше всего медалей завоевала Норвегия. Звезде норвежского фигурного катания Соне Хени выпала сомнительная честь пожать руку самому фюреру.

Через три года после Олимпийских игр в Германии войска вермахта вторглись в Польшу. Это означало, что началась Вторая мировая война.

2. Олимпийские игры отменялись из-за Первой и Второй мировых войн

Пять Олимпийских игр отменялись из-за Первой и Второй мировых войн. Летние Игры 1916 года должны были проходить в Берлине, а Япония в 1940 году должна была принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

То, что Олимпийский комитет (МОК) в 1936 году предоставил право на проведение обеих Игр Германии, а в 1940 году – Японии, было весьма спорным решением, принимая во внимание политическую ситуацию в мире в то время, когда это решение принималось.

В последующих Играх участие государств «оси» было нежелательным. В летних Играх в Лондоне в 1948 году, в частности, немцам участвовать не разрешили.

3. Олимпийские игры в Мехико в 1968 году – Волнения по поводу гражданских прав

Олимпиаду в Мехико связывают с одной из наиболее символичных фотографий в истории Олимпийских игр: сжатые кулаки в черных перчатках.

Сжатые кулаки напоминали об условиях, в которых живут черные американцы, и борьбе за гражданские права в стране.

Игры в Мехико, возможно, запомнились также и из-за студенческих протестов против политических и социальных условий в самой Мексике.

Студенческие протесты 1968 года достигли Мексики позже, осенью, но власти опасались, что беспорядки могут помешать Олимпийским играм. За десять дней до открытия Олимпиады солдаты открыли огонь по демонстрантам.

Неизвестно, сколько людей погибло. Некоторые утверждают, что 300, но по официально подтвержденным данным убитых было 40.

Через десять дней палачи студентов принимали участников «мирных состязаний».

4. Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году – Кровавый Ближневосточный конфликт

5 сентября – самый мрачный день в истории современных Олимпийских игр.

Восемь палестинских террористов из организации «Черный сентябрь» проникли в Олимпийскую деревню и убили двух израильских спортсменов. Они захватили девять заложников и потребовали освободить из израильских тюрем 234 палестинских заключенных.

Позднее девять заложников погибли в ходе неудачной акции по их освобождению. Всего в драме с заложниками были убиты 11 израильтян, пять палестинцев и один немецкий полицейский.

После трагедии многие протестовали против продолжения Олимпиады.

5. Олимпийские игры в Москве в 1980 году – Война в Афганистане

Крайне напряженные отношения между Советским Союзом и Западом подверглись еще одному испытанию, когда в 1979 году в Афганистан вошли советские танки.

Когда Москва годом позже принимала летние Олимпийские игры, холодная война была на точке замерзания. Целых 65 стран, в том числе Норвегия, предпочли бойкотировать Олимпийские игры 1980 года, в основном из-за вторжения в Афганистан.

Через четыре года, когда в Лос-Анджелесе в США проводились летние Олимпийские игры, СССР и страны Восточного блока ответили на это, оставшись дома.

В 1976, 1980, 1984 и 1992 годах страны бойкотировали Олимпийские игры по политическим причинам. Кроме этого Югославии запретили участвовать из-за жестокой гражданской войны в стране.

6. Олимпийские игры в Сараево в 1984 году – Тлеющая гражданская война

На самом деле зимние Игры в Сараево в Югославии в 1984 году были проведены без каких-то достойных упоминания проблем.

Но отец Югославии, Иосип Броз Тито, умер за четыре года до этого, и государству, созданному после Второй мировой войны, суждено было скоро распасться – причем, кровавым образом.

У горы Требевич под Сараево находилась санно-бобслейная трасса, использовавшаяся во время Игр. Стены, окружавшие ее, использовались как окопы во время войны в начале 1990-х, писала Aftenposten.

Югославии не разрешили участвовать в летней Олимпиаде в Барселоне в 1992 году из-за жестокой гражданской войны. И освободившееся место смогли занять норвежские гандболистки, не прошедшие отборочные соревнования. Они выиграли «серебро».

7. Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити – Коррупционный скандал

В 1998 году один из членов Международного олимпийского комитета (МОК) обвинил некоторых своих коллег в том, что они получили взятки за то, чтобы проголосовать за кандидатуру Солт-Лейк-Сити как организатора зимней Олимпиады в 2002 году.

Десять членов МОК были исключены из комитета, еще десятерых предупредили за то, что они получили подарки в виде денег, лечения, образования или работы.

В сущности, ничего незаконного не произошло. Но образ действия, связанный с Солт-Лейк-Сити, был назван «предосудительным», а поведение членов Комитета – «аморальным».

Организация приняла также новые этические директивы и решила, таким образом, что с проблемой разобралась.

8. Олимпийские игры в Пекине в 1008 году – Испытанию подверглись права человека

Некоторые страны осудили летние Игры в Китае в 2008 году из-за нарушений прав человека, а некоторые подумывали, не бойкотировать ли их.

Норвегия решала, стоит ли участвовать в церемонии открытия. После церемонии выяснилось, что в стране, где многие этнические группы чувствуют, что их притесняют, 56 детей, которые должны были изображать детей – представителей 56 этнических меньшинств Китая, на самом деле были переодетые китайцы-хань.

После летней Олимпиады в Пекине Китай стал более жестко относиться ко всем, кто протестовал и требовал, чтобы режим выполнял параграфы китайской конституции, в которых на самом деле записано, что в стране существует свободы прессы, слова и собраний.

9. Олимпийские игры в Сочи в 2014 году – Конфликт из-за Крыма и борьба за права гомосексуалистов

Зимние Олимпийские игры должны были стать большим престижным проектом России и Владимира Путина, на тот момент прошло чуть больше 22 лет после распада Советского Союза.

Проведение Игр в России вызвало неоднозначную реакцию по некоторым причинам, прежде всего двум: из-за нового закона, направленного против гомосексуалистов, принятого в стране, и аннексии украинского Крымского полуострова (так в оригинале статьи – прим.ред.).

Еще одним спорным моментом было расходование колоссальных средств в стране, в которой многие не могут свести концы с концами. Некоторые считали, что половину из тех 300 000 миллиардов крон, которые были израсходованы, «съела» коррупция.

10. Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году – Решение корейского конфликта?

9 февраля 2018 году взоры всего мира были прикованы к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, где Южная Корея и Северная Корея шли под одним флагом. В последний раз две страны, которые официально по-прежнему находятся в состоянии войны, маршировали под общим флагом в начале 2000-х.

Некоторые надеются на то, что это может стать началом примирения между двумя соседними странами, в частности, решением напряженного, глобального ядерного конфликта.

Вместе с официальной делегацией лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил на Игры свою сестру. Ким Е Чжон также встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на обеде.

«Если США смогут вести себя немного спокойнее и позволят двум Кореям поговорить друг с другом, из этого в политическом плане что-то может получиться», – говорит Гейр Хельгесен.

Хельгесен – эксперт по Северной Корее и директор Скандинавского института азиатских исследований при Университете Копенгагена.

«Обе стороны пытаются идти навстречу друг другу – впервые за долгое время. Последняя оттепель была в 2000 году», – сказал Хельгесен корреспонденту NRK.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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