The New York Times: В попытке вернуть украденное кибероружие американская разведка заплатила россиянину за секреты Трампа

Берлин – В прошлом году после несколько месяцев тайных переговоров некий россиянин получил от американской разведки 100 тысяч долларов, пообещав вернуть им кибероружие, ранее украденное у Агентства национальной безопасности, в рамках сделки, которая, как он утверждал, будет включать в себя передачу компрометирующей информации о президенте Трампе. Об этом сообщили представители американских и европейских разведывательных агентств.

По словам американских чиновников, эти деньги, доставленные в чемодане в один из берлинских отелей в сентябре, должны были стать первой частью суммы в 1 миллион долларов, которую россиянин потребовал. Кража секретных хакерских кодов нанесла серьезный удар по АНБ, и агентство всеми способами пыталось вернуть то, что было потеряно.

По словам нескольких чиновников американской разведки, они сообщили россиянину – который, по некоторым данным, был каким-то образом связан с российской разведкой и киберпреступниками из Восточной Европы – что компромат на Трампа их не интересует. Он утверждал, что эта информация касается связей президента и его помощников с Россией. Вместо украденного программного обеспечения он передал американской разведке непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки.

После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с этим россиянином, поскольку опасались огласки этой операции, которая могла бы посеять раздоры в американском правительстве. Они также боялись политических последствий, которые могли возникнуть, если кто-то в Вашингтоне узнает об их попытках приобрести компромат на президента.

Центральное разведывательное агентство отказалось прокомментировать переговоры с этим россиянином. АНБ, чьи сотрудники создали большую часть хакерских кодов, которые американцы хотели вернуть, заявило только, что «все сотрудники АНБ обязаны пожизненно защищать секретную информацию».

О переговорах, проводившихся в прошлом году в Европе, рассказали чиновники американской и европейской разведки, которые попросил сохранить их имена в тайне, поскольку они не имеют права разглашать секретную информацию. Американские чиновники вели переговоры через посредника – американского бизнесмена, проживающего в Германии – чтобы сохранить возможность правдоподобно отрицать свою причастность. Встречи проходили в провинциальных немецких городках, служивших Джону Ле Карре местом действия его шпионских романов, а передача данных происходила в пятизвездочных отелях Берлина. Американские разведывательные агентства потратили несколько месяцев, отслеживая перелеты этого россиянина в Берлин, его роман с женщиной в Вене и его поездки домой, в Санкт-Петербург.

АНБ несколько раз даже пользовалось Твиттером, чтобы отправлять зашифрованные сообщения этому россиянину.

История завершилась в этом году, когда, по словам американского бизнесмена, американские агенты заставили этого россиянина покинуть Западную Европу и предупредили его, чтобы он не возвращался туда, если ценит свою свободу. Материалы на Трампа остались у этого американца, который спрятал их в Европе.

Этот россиянин утверждал, что у него есть доступ к огромному количеству секретов, от компьютерных кодов кибероружия, украденных у АНБ и ЦРУ, до видеозаписей того, как г-н Трамп проводил время с проститутками в номере московского отеля в 2013 году. Об этом рассказали американские и европейские чиновники, а также сам россиянин, который согласился дать интервью в Германии на условиях анонимности. Пока нет никаких доказательств того, что такие видеозаписи действительно существуют.

Американским и европейским чиновникам было известно о том, что этот россиянин связан с российской разведкой и киберпреступниками – двумя группами, которые подозреваются в краже хакерских программ АНБ и ЦРУ.

Однако его очевидное желание продать компромат на г-на Трампа американским разведывательным службам вызвало у американских чиновников подозрения, что его действия – это часть операции по передаче компрометирующих материалов разведывательным агентствам США – операции, направленной на то, чтобы настроить их против г-на Трампа. К примеру, в самом начале переговоров он снизил цену за предлагаемые им материалы с 10 миллионов долларов до 1 миллиона долларов. Потом, спустя несколько месяцев, он показал упомянутому выше американскому бизнесмену 15-секундное видео, в котором некий мужчина разговаривал с двумя женщинами в какой-то комнате.

Расслышать что-либо в этом видео было невозможно, и никакой возможности доказать, что этот мужчина – г-н Трамп, как утверждал россиянин, тоже не было. Однако выбор места для демонстрации этого клипа усилил подозрения американцев, полагавших, что все это было частью российской операции: по словам бизнесмена, россиянин продемонстрировал это видео в здании российского посольства в Берлине.

Были и другие вопросы, связанные с надежностью этого россиянина. Прежде он занимался отмыванием денег и имел странный полулегальный бизнес – практически обанкротившуюся компанию, которая продавала грили для уличных торговцев хот-догами.

«Разница между представителем организованной преступности, офицером российской разведки и россиянином, который знаком с агентами российской разведки – все слилось воедино, – сказал Стивен Холл (Steven L. Hall), бывший руководитель российскими операциями в ЦРУ. – В этом и заключается сложность попыток понять, как, с точки зрения Запада, действуют Россия и россияне».

Чиновники американской разведки с недоверием отнеслись к предполагаемому компромату, который россиянин хотел им продать. Они сочли, что эта информация – особенно видео – представляет собой компиляцию из материалов прессы и слухов и что в данном случае ни о каких данных разведки речь не идет.

Но американцы очень хотели вернуть хакерские программы. Это кибероружие разрабатывалось для того, чтобы взламывать компьютерные сети в России, Китае и других враждебных государствах. Вместо этого программы оказались в руках загадочной группы, называющей себя Shadow Brokers, которая обеспечивала хакеров программами для заражения миллионов компьютеров по всему миру, что мешало работе больниц, заводов и деловых предприятий.

Чиновники не хотели отказываться от информации, которая, как они полагали, могла бы помочь им разобраться в том, что происходит.

«Это самый пугающий момент в деле контрразведки – в тех дебрях, которые оно из себя представляет: никто не хочет оказаться в таком положении, когда сначала он заявляет, что все улажено, а затем, спустя пять лет выясняется, что это не так», – объяснил г-н Холл.

По мнению американских разведывательных агентств, российские шпионские службы считают глубокие политические разногласия в США отличной возможностью для разжигания внутри- и межпартийной напряженности. Российские хакеры взламывают американские базы данных избирателей в преддверии промежуточных выборов в этом году и используют армии ботов, чтобы продвигать определенные идеи в соцсетях. По словам представителей американской разведки, россияне особенно заинтересованы в том, чтобы посеять сомнения в обоснованности расследований российского вмешательства в американские выборы.

По словам чиновников, эта кампания включает в себя попытки распространить информацию, которая подтверждает необоснованные сообщения о взаимодействиях г-на Трампа с Россией – включая упомянутое выше видео, существование которого г-н Трамп неоднократно отрицал.

Слухи о том, что в распоряжении российской разведки есть это видео, появились больше года назад в связи с публикацией скандального и непроверенного досье, составленного бывшим агентом британской разведки, которому за его работу заплатили демократы. По словам представителей американских и европейских разведслужб, с тех пор в Центральной и Восточной Европе появились как минимум четверо россиян, связанных с разведкой и преступным миром, которые предлагали продать компромат американским политтехнологам, частным следователям и шпионам – компромат, который мог бы подтвердить материалы досье.

Американские чиновники подозревают, что как минимум некоторые из этих продавцов работают на российские разведывательные службы.

Репортерам «Нью-Йорк Таймс» (New York Times) удалось ознакомиться с четырьмя документами, которые россиянин предлагал передать американской разведке в Германии. Все эти документы якобы представляют собой материалы российской разведки, и каждый из них посвящен одному из помощников г-на Трампа. Главным героем одного из них стал Картер Пейдж (Carter Page), бывший советник предвыборного штаба г-на Трампа, который попал в поле зрения ФБР. Другой документ посвящен Роберту и Ребекке Мерсер (Robert and Rebekah Mercer), миллиардерам и спонсорам республиканцев.

Однако все четыре документа практически полностью списаны с новостных репортажей и не являются материалами разведки. Их стилистические и грамматические особенности нельзя назвать типичными для докладов российской разведки, как сказал Юрий Швец, бывший офицер КГБ, который много лет работал на Вашингтон, прежде чем иммигрировать в США после окончания холодной войны.

Агенты американской разведки – не единственные, кто общался с россиянами, заявляющими о своей готовности продать секреты. Коуди Ширер (Cody Shearer), американский политтехнолог, поддерживающий связи с Демократической партией, провел более полугода в Европе, чтобы получить предполагаемый компромат от другого россиянина, как сообщили источники, знакомые с ситуацией и согласившиеся рассказать об этом на условиях анонимности, чтобы не испортить свои отношения с ним.

Когда в прошлом году нам удалось связаться с г-ном Ширером по телефону, он сказал только, что его работа «очень серьезна – вы понимаете, о чем я говорю, поэтому вам не стоит спрашивать меня об этом». После этого он повесил трубку.

Эта поездка г-на Ширера по Европе стала продолжением его работы, которую он начал во время предвыборной кампании 2016 года, когда он составил пару докладов, в которых, как и в досье, упоминались видео и вознаграждения для помощников г-на Трампа, полученные от россиян. Остается неясным, что именно смог приобрести г-н Ширер, если он вообще что-то приобрел.

Прежде чем американцы начали переговоры с россиянином, они общались в Вене с хакером, которого чиновники американской разведки знали как Карло. По словам американских чиновников, в начале 2017 года он предложил передать им полный набор хакерских программ, находившихся в руках Shadow Brokers и имена других членов его сети. В обмен на это он просил обеспечить его иммунитетом от любых преследований в США.

Но с иммунитетом ничего не вышло, и чиновники разведки решили сделать то, что шпионы умеют делать лучше всего: они предложили купить эти данные. Именно в тот момент в Германии и появился загадочный россиянин, сообщивший американцам, что он согласен продать эти данные.

По словам американских и европейских чиновников, как и Карло, этот россиянин прежде уже общался с агентами американской разведки. Он был своего рода посредником, заключавшим соглашения в интересах ФСБ. По словам чиновников американской разведки, он был непосредственным образом связан с Николаем Патрушевым, бывшим директором ФСБ, и, насколько им было известно, он помогал переправлять грузы полудрагоценных металлов для одного российского олигарха.

К апрелю прошлого года уже казалось, что сделке ничто не угрожает. Несколько агентов ЦРУ из штаб-квартиры агентства даже поехали в Берлин, чтобы помочь берлинской резидентуре провернуть эту операцию.

В небольшом баре в центре Западного Берлина россиянин передал американскому посреднику флэшку с небольшим количеством данных, которые должны были послужить примером того, что он хочет им передать в дальнейшем.

Но спустя несколько дней сделка расстроилась. Американские разведывательные агентства пришли к выводу, что предоставленные данные действительно изначально принадлежали Shadow Brokers, однако эта группировка ранее уже публиковала их. В результате ЦРУ заявило, что оно не станет платить россиянину за его материалы.

Россиянин был в бешенстве. Но переговоры с ним продлились до сентября, когда стороны приняли решение попробовать еще раз. В конце сентября упомянутый выше американский бизнесмен доставил 100 тысяч долларов. По словам чиновников, это были деньги американского правительства, переправленные по непрямым каналам.

Спустя несколько недель россиянин начал передавать материалы. Однако выяснилось, что все те материалы, которые он передал с октября по декабрь, касались выборов 2016 года и предполагаемых связей помощников г-на Трампа с Россией, и не включали в себя хакерские коды, в которых были заинтересованы АНБ и ЦРУ.

В декабре, по словам россиянина, он сообщил американскому посреднику, что он передает материалы, касающиеся г-на Трампа, и придерживает хакерские программы по приказу высокопоставленных чиновников российской разведки.

В начале 2018 года американцы дали ему последний шанс. Но россиянин снова попытался отделаться отговорками.

Тогда американцы поставили его перед выбором: либо он работает на них и сообщает им имена всех членов его сети, либо он возвращается в Россию и больше не появляется.

Россиянин принял решение быстро. Он сделал глоток клюквенного морса, взял сумку и сказал: «Спасибо». И ушел.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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